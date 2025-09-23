Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Ανατροπή οχήματος με δύο τραυματίες

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Ανατροπή οχήματο...

Τραυματίστηκαν ένας 88χρονος και μια 80χρονη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Θέρμο με τα Σιταράλωνα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, ένας άνδρας 88 ετών, ο οποίος κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο, καθώς και μία γυναίκα 80 ετών, που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, όπως γράφει το thermonews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου, οι οποίες επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης, καταφέρνοντας τελικά να την ανασύρουν με ασφάλεια.

Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Θέρμου και διακομίστηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ με τις ανήλικες να εξαναγκάζουν την 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια

Βοιωτία: Απόκρυψη ταφής ή ανθρωποκτονία με δόλο; -«Κλειδί» ο γιος της 62χρονης

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα τον Παναγιωτάκη»- Ποια κατονομάζει η 25χρονη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Θέρμου Τροχαίο ατύχημα Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

Ειδήσεις