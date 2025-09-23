Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Ανατροπή οχήματος με δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Θέρμο με τα Σιταράλωνα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, ένας άνδρας 88 ετών, ο οποίος κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο, καθώς και μία γυναίκα 80 ετών, που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, όπως γράφει το thermonews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου, οι οποίες επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης, καταφέρνοντας τελικά να την ανασύρουν με ασφάλεια.

Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Θέρμου και διακομίστηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.