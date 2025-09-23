Η NASA επιστρέφει στη Σελήνη: Επανδρωμένη αποστολή τον Φεβρουάριο μετά από 50 χρόνια

Η NASA ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να στείλει ξανά αστροναύτες στη Σελήνη τον ερχόμενο Φεβρουάριο, σε μια αποστολή που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της ανθρωπότητας στον φυσικό δορυφόρο της Γης, έπειτα από μισό αιώνα.

Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή από το πρόγραμμα Apollo, με τέσσερις αστροναύτες να πραγματοποιούν ένα δεκαήμερο ταξίδι στη Σελήνη.

«Όλοι μαζί έχουμε θέση στην πρώτη σειρά της Ιστορίας. Στις 5 Φεβρουαρίου ανοίγει το παράθυρο εκτόξευσης του προγράμματος Artemis, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», είπε η Λακιέσα Χόκινς, αναπληρώτρια σε διοικητική θέση της NASA, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο διευθυντής εκτόξευσης της Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, εξήγησε ότι το ισχυρό σύστημα πυραύλων που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τους αστροναύτες στη Σελήνη, το Space Launch System (SLS), ήταν «σχεδόν έτοιμο για εκτόξευση».

Το μόνο που απέμενε ήταν να ολοκληρωθεί η κάψουλα του πληρώματος, που ονομάζεται Orion, να συνδεθεί με το SLS και να ολοκληρωθούν οι δοκιμές εδάφους.