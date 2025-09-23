Μελόνι: «Αναγνώριση Παλαιστίνης μόνο χωρίς Χαμάς και με απελευθέρωση ομήρων»

Με τους ηγέτες των κρατών να έχουν συγκεντρωθεί στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το ζήτημα της αναγνώρισης της Παλαιστίνης βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Πολλές χώρες έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να στηρίξουν το αίτημα.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική, υιοθετώντας ουδέτερη στάση στο θέμα, σύμφωνα με δηλώσεις της σε δημοσιογράφους από τη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση.

Η Ιταλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μόνο εφόσον απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και αποκλειστεί η Χαμάς από οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

«Δεν τάσσομαι κατά της αναγνώρισης της Παλαιστίνης, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», είπε στους δημοσιογράφους, ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνησή της θα υποβάλει ένα ψήφισμα στο κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

Από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Μελόνι είπε επίσης ότι η διεθνής πίεση θα πρέπει να ασκείται στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, επιρρίπτοντας στην οργάνωση την ευθύνη για την έναρξη του πολέμου και υποστηρίζοντας ότι μπλοκάρει τον τερματισμό του καθώς αρνείται να παραδώσει τους ομήρους.