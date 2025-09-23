«Μαφία της Κρήτης»: Δέσμευση περιουσιών για επίσκοπο και προφυλακισμένα αδέλφια

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης», καθώς, έπειτα από εντολή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία τόσο των δύο προφυλακισμένων κατηγορουμένων όσο και του εμπλεκόμενου επισκόπου.

Ο ιεράρχης, ο οποίος κατηγορείται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, σχετικά με τη διαχείριση ακινήτου μεγάλης αξίας που ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, που επικοινώνησε με τον συνήγορο υπεράσπισης του επισκόπου, ο Διονύσης Βέρρας προχώρησε σε καυστική δήλωση για τη δέσμευση της περιουσίας του πελάτη του.

«Πάμπτωχος αλλά πνευματικά πλούσιος»

Ο δικηγόρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στο άκουσμα της απόφασης για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, εκδηλώθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης και μεγάλου κλαυθμού για τη δέσμευση των 600 ευρώ που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό, και ήταν το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο, τόσο σε κινητή όσο και σε ακίνητη περιουσία».

Και πρόσθεσε με νόημα: «Ένας άξιος ποιμένας, πάμπτωχος αλλά πλούσιος πνευματικά, δεν έχει ανάγκη τα υλικά αγαθά».

Ο αρχιμανδρίτης αντιμετωπίζει την κατηγορία της κακουργηματικής απιστίας, που συνδέεται με την παραχώρηση ακινήτου-φιλέτου στην περιοχή του Σταυρού. Η έκταση φέρεται να εκχωρήθηκε στα δύο αδέλφια που έχουν ήδη προφυλακιστεί, μέσω εγγράφων που - σύμφωνα με την κατηγορία - απέσπασαν από τον κληρικό με αθέμιτα και «ανίερα» μέσα.

Η απόφαση της Αρχής για δέσμευση της περιουσίας αφορά τόσο τον επίσκοπο όσο και τους δύο επιχειρηματίες που διατηρούν ξενοδοχειακή μονάδα στην επίμαχη περιοχή, και προβλέπει «πάγωμα» όλων των περιουσιακών τους στοιχείων, κινητών και ακινήτων, έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.