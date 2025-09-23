Επικίνδυνο παιχνίδι Ερντογάν: Ανοίγει μέτωπα σε Κύπρο και Αιγαίο - Τι είπε για Ισραήλ και Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευση τους ΟΗΕ για να απευθύνει την ομιλία του, η οποία αφορούσε στην Γάζα αλλά και τα «κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων» ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το κράτος της ΤΔΒΚ.

Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκίνησε αναφέροντας την θλίψη του για την απουσία του Παλαιστινιακού ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς από την Αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συνεχάρη τα κράτη που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης.

«Στέκομαι εδώ σε αυτό το βήμα δίπλα στα 86 εκατομμύρια πολίτες μου. Επίσης, για τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας των οποίων οι φωνές φιμώνονται», είπε. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν το Κράτος της Παλαιστίνης και καλώ όλες τις άλλες χώρες που δεν το έχουν κάνει ακόμα να το κάνουν» είπε.

«Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα ξεπέρασε τους 65.000 και δυστυχώς παραμένει άγνωστος πόσοι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. Ο κόσμος δεν σκοτώνεται με όπλα αλλά με τον αναγκαστικό λιμό» τόνισε ο Ερντογάν.

«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν κατάφεραν δυστυχώς να προστατεύσουν το δικό τους προσωπικό στη Γάζα, είπε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν. Γενοκτονία όπως και το Ολοκαύτωμα είναι μία βάρβαρη ιδέα. Αλλά σήμερα δεν σκοτώνονται μόνο άνθρωποι, ζώα έχουν γίνει στόχος, δέντρα, ελαιόδεντρα, φυτά. Στη Γάζα οι παροχές νερού έχουν γίνει στόχος και μολύνονται. Εκκλησίες, τζαμιά, σχολεία, υποδομές καταστρέφονται».

«Στη Γάζα δεν είναι μάχη κατά της τρομοκρατίας, είναι γενοκτονία, εκτοπισμός, μαζική καταστροφή, προσάρτηση», συνέχισε ο Ερντογάν.

«Η ισραηλινή ηγεσία είναι πλέον εκτός ελέγχου. Ο Νετανιάχου δεν ενδιαφέρεται για ειρήνη ή για την επιστροφή των ομήρων είπε και επισήμανε ότι καταπατά κάθε ανθρώπινο δικαίωμα.

Κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι απειλεί την περιφερειακή ειρήνη. «Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με αυτή την τρέλα άλλο πια. Πρέπει αν έχουμε κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη. Όποιος σιωπά είναι συνένοχος σε όλο αυτό», συνέχισε ο Ερντογάν. Σήμερα είναι η μέρα, αναλάβετε την ευθύνη.

«Υπάρχουν άνθρωποι σε όλον τον κόσμο που κατεβαίνουν στον δρόμο, ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί, σπουδαστές όλοι υπερασπιστές της Παλαιστίνης θα ήθελα να τους πω ευχαριστώ πολύ για τις πράξεις σας».

Όπως μίλησα για τους καταπιεσμένεους της Συρίας πριν απόο 13 χρόνια, σήμερα έγινα η φωνή των καταπιεσμένων της Γάζας, είπε ο Ερντογάν σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Ερντογάν: Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού

Για απάνθρωπη και άδικη μεταχείριση των Τουρκοκυπρίων μίλησε ο Ερντογάν και ζήτησε παρέμβαση της Διεθνούς Κοινότητας. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το «κράτος της Βόρειας Κύπρου» όπως είπε και ξεκαθάρισε πως στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη, είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί της Κύπρου. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχτούν να είναι μειονότητα. Θέλω να τονίσω ότι τα projects που αποκλείουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα πετύχουν» είπε ο Τούρκος Πρόεδρος και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να τερματίσει την «άδικη απομόνωση στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί μια λύση στο Κυπριακό με βάση το «ομοσπονδιακό μοντέλο», το οποίο έχει δοκιμαστεί πολλές φορές στο παρελθόν αλλά απέτυχε λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς.