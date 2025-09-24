Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο

Ο Απόστολος, χωρίς να γνωρίζει το έντονο φλερτ της γυναίκας του με τον Αγγελο και για να την ευχαριστήσει κάνει κάτι, που άθελα του τη φέρνει πιο κοντά στον γιό του φίλου του. Παράλληλα, η Ιουλία συνεχίζει να δέχεται τη βίαιη σχεδόν συμπεριφορά της πεθεράς της, η οποία της κάνει τη ζωή δύσκολη, με σκοπό να τη χωρίσει, ενώ η Πολυξένη γνωρίζει το πραγματικό πρόσωπο της νύχτας και βάζει τα όρια της. Ο Απόστολος μοιράζεται τα θέματα υγείας του με τον φίλο του Χρήστο: «έχω ένα πρόβλημα με την καρδιά μου. Φυσικά, δε γνωρίζει κανείς τίποτα και θα ήθελα αυτό να μείνει μεταξύ μας», του λέει. Την ίδια ώρα, η Μελισσάνθη κρατά μια απόμακρη στάση απέναντι στον Αγγελο, καθώς εκείνος τρελά ερωτευμένος μαζί της δε σταματά να τη φλερτάρει ακόμα πιο έντονα. Στη Θεσσαλονίκη, η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη για μια ακόμα φορά με την επιθετική συμπεριφορά της πεθεράς της, η οποία αυτή τη φορά δε διστάζει να πιέσει τη σχέση του ζευγαριού ακόμα περισσότερο, ώστε να χωρίσουν μια ώρα αρχύτερα. Παράλληλα, ο Μίμης προσεγγίζει την Ασπασία, για να δεχτεί την πρότασή του:

«θα έρχεσαι εδώ να τραγουδάς και δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα», της λέει, αλλά εκείνη αμφιταλαντεύεται και φαίνεται να χρειάζεται ώθηση, για να κάνει το επόμενο βήμα. Στο μεταξύ, η Πολυξένη εξαιτίας του θάρρους της αλλά και με την συμβολή της Μάρθας κερδίζει δοκιμαστικά μια θέση στον θίασο, ενώ η σχέση της Μαγδαληνής με τον Οδυσσέα απασχολεί τις οικογένειές τους και ιδιαίτερα τον πατέρα του Οδυσσέα, τον ισχυρό βασιλιά του λιμανιού του Πειραιά, Ιάκωβο Σκλαβοδήμο.

Ο Οδυσσέας αισθάνεται ότι δεν κάνει για την Μαγδαληνή

Ενώ η υγεία του τον απασχολεί όλο και πιο έντονα, ο Απόστολος κάνει ένα αναπάντεχο δώρο στην Μελισσάνθη και τη φέρνει άθελα του πιο κοντά στον επίμονο και διαχυτικό Αγγελο. Ο πόλεμος Ευανθίας και Ιουλίας παίρνει άλλη τροπή με την άφιξη της θείας του Φωκά από τη Γερμανία, την Μέλπω.

Η Ασπασία είναι έτοιμη να τραγουδήσει για πρώτη φορά επαγγελματικά, αλλά αντιλαμβάνεται ότι η πίστα έχει τους δικούς της νόμους και σύντομα αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να βάλει ξεκάθαρα όρια στον κόσμο της νύχτας. Αναπάντεχα, η Πολυξένη καλείται να αποδείξει τι αξίζει πάνω στο σανίδι και κερδίζει ακόμη περισσότερο την προσοχή της Μάρθας. Ο Οδυσσέας νιώθει ακατάλληλος για την Μαγδαληνή, αλλά η εξέλιξη της σχέσης τους φαίνεται πως δημιουργεί εντάσεις και στις δύο οικογένειες.

πηγη youweekly