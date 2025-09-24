Ερντογάν: Εκνευρίστηκε όταν σταμάτησαν τη συνοδεία του για να περάσει ο Τραμπ

Εκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν οι Αρχές της Νέας Υόρκης φαίνεται ότι σταμάτησαν και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να περάσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο ίδιος δεν φαίνεται να αντιμετώπισε την κατάσταση με το ίδιο χιούμορ που την αντιμετώπισε λίγες ώρες πριν ο Μακρόν.

Μάλιστα, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να περιμένει μάλλον εκνευρισμένος, και όχι με την ίδια χαλαρή διάθεση που είχε ο Εμανουέλ Μακρόν, ώστε να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο φαίνονται δεκάδες άνδρες ασφαλείας του Ερντογάν να βρίσκονται σε ένταση για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ λογομαχούν πιθανότατα με άνδρες της αστυνομίας.

Δείτε το Ερντογάν να περιμένει να περάσει ο Τραμπ στο 1:01: