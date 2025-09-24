Τατιάνα Στεφανίδου: Παραιτήθηκε από τον ΣΚΑΪ

Ένα έντονο παρασκήνιο συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο κανάλι του Φαλήρου, και περιλάμβανε μεταξύ άλλων παραιτήσεις, συμφωνίες και όρους, προκειμένου είτε να συνεχίσουν, είτε να διαλύσουν οι δυο πλευρές την συνεργασία τους.

Η συνάντηση της Τατιάνα Στεφανίδου με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ έμοιαζε με κρίσιμη «μάχη» που θα έκρινε το μέλλον της στο κανάλι.

Το νέο της εγχείρημα, το “Power Talk“, μετά τις πρώτες ημέρες προβολής του, κινήθηκε σε τραγικά νούμερα τηλεθέασης που μόνο απογοήτευση μπορούσαν να φέρουν, αγγίζοντας ακόμα και «θερμοκρασίες του μηδενός».

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly