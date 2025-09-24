Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Τατιάνα Στεφανίδου: Παραιτήθηκε από τον ΣΚΑΪ

Η κρίσιμη συνάντηση και οι όροι

Ένα έντονο παρασκήνιο συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο κανάλι του Φαλήρου, και περιλάμβανε μεταξύ άλλων παραιτήσεις, συμφωνίες και όρους, προκειμένου είτε να συνεχίσουν, είτε να διαλύσουν οι δυο πλευρές την συνεργασία τους.

Η συνάντηση της Τατιάνα Στεφανίδου με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ έμοιαζε με κρίσιμη «μάχη» που θα έκρινε το μέλλον της στο κανάλι.

Το νέο της εγχείρημα, το “Power Talk“, μετά τις πρώτες ημέρες προβολής του, κινήθηκε σε τραγικά νούμερα τηλεθέασης που μόνο απογοήτευση μπορούσαν να φέρουν, αγγίζοντας ακόμα και «θερμοκρασίες του μηδενός».

