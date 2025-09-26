Να με λες μαμά: Συγκίνηση στο Twitter μετά την πρεμιέρα της σειράς

Η ιστορία της μικρής Ιωάννας που πέφτει θύμα κακοποίησης από τη μητέρα και τον πατριό της συγκίνησε τους τηλεθεατές

Εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό στην πρεμιέρα της η νέα δραματική σειρά του Alpha «Να με λες μαμά», το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου. Στα 9 της μόλις χρόνια, η νεαρή Ναυσικά Κόκοτα υποδύεται την Ιωάννα, ένα παιδί που βιώνει κακοποίηση από τη μητέρα και τον πατριό του, καταφέρνοντας να συγκινήσει τους τηλεθεατές με την ερμηνεία της. Οι σκληρές σκηνές που προβλήθηκαν στο πρώτο επεισόδιο προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση, με πολλούς να μιλούν στα social media και συγκεκριμένα, σε αναρτήσεις τους στο Twitter για «καρδιές που ράγισαν» και να αποθεώνουν τη μικρή πρωταγωνίστρια για την αλήθεια που βγάζει μέσα από τον ρόλο της.

Η ιστορία της σειράς ακολουθεί την Ιωάννα, που βρίσκει στήριγμα στη ζωή της όταν στο δρόμο της συναντά την Ξένια (Μαρία Κίτσου), η οποία την αγκαλιάζει σαν δικό της παιδί και αναλαμβάνει να της χαρίσει την αγάπη και την προστασία που στερήθηκε. Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά Κόκοτα κέρδισαν από την πρώτη στιγμή την αγάπη του κοινού, ενώ ο Ιβάν Σβιτάιλο στον ρόλο του σκληρού συντρόφου της μητέρας της Ιωάννας έγινε ο πιο μισητός χαρακτήρας. Παράλληλα, οι ερμηνείες της Ελένης Κοκκίδου και της Φιλαρέτης Κομνηνού, ως οι δύο μητέρες της Ξένιας, συγκίνησαν με μια δεύτερη, εξίσου δυνατή ιστορία. Κάποιος χαρακτήρισε το «Να με λες μαμά» ως «την απόλυτη σειρά της χρονιάς» στο Twitter, ενώ άλλος έδειξε να συγκινείται με την τρυφερότητα ανάμεσα στη Μαρία Κίτσου και τη Ναυσικά Κόκοτα. Δείτε τα σχόλια

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η απόλυτη σειρά της χρονιάς! <a href="https://twitter.com/hashtag/NaMeLesMama?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NaMeLesMama</a> <br>Ξένια και Ιωάννα!</p>— Manos Mamalakis (@ManosMamalakis) <a href="https://twitter.com/ManosMamalakis/status/1971291755372065059?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Πόση τρυφερότητα και πόση αγάπη θα δούμε σ αυτή τη σειρά ? Μαρία Κίτσου ?<a href="https://twitter.com/hashtag/NaMeLesMama?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NaMeLesMama</a> <a href="https://t.co/p0L9liOAs1">https://t.co/p0L9liOAs1</a></p>— ~ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.Δ ~ (@tass40smart) <a href="https://twitter.com/tass40smart/status/1971166584120197516?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">~Μπορείς να με λες μαμά... ~<br>?‍?? <br>Μια σειρά ΚΡΑΥΓΉ στην παιδική κακοποίηση!Σε διαλύει με ένα σκοτάδι συγχρόνως με ένα πολύτιμο φως..αυτές βέβαια οι σειρές δεν έρχονται μόνο έτσι για να παρακολουθούμε αλλά ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΊΑ!<a href="https://twitter.com/hashtag/NaMeLesMama?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NaMeLesMama</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MariaKitsou?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MariaKitsou</a> <a href="https://twitter.com/MariaKitsou15?ref_src=twsrc%5Etfw">@MariaKitsou15</a> <a href="https://t.co/eEueR14Uyd">pic.twitter.com/eEueR14Uyd</a></p>— Kalliopi.Germ (@Popi_KGR) <a href="https://twitter.com/Popi_KGR/status/1971276120378282031?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/NaMeLesMama?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NaMeLesMama</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MariaKitsou?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MariaKitsou</a> <br>Αχουυυυ συγκινητική υπέροχη χημεία ?????‍? <a href="https://t.co/9ZoD2QZCoD">pic.twitter.com/9ZoD2QZCoD</a></p>— Kalliopi.Germ (@Popi_KGR) <a href="https://twitter.com/Popi_KGR/status/1971280685177634892?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Γενικά λέμε ναι στη μυθοπλασία, στις καλές σειρες,στις σύγχρονες. Συμφωνώ σε ολα. Μια τέτοια σειρα ομως ΔΕΝ ειναι μυθοπλασία. Και εχουμε αναγκη απο τέτοιες σειρες,να μιλάμε για την κακοποίηση. Να μαθαίνουμε. Να βοηθάμε. Να σωθεί και κανένα παιδι <a href="https://twitter.com/hashtag/NaMeLesMama?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NaMeLesMama</a></p>— Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) <a href="https://twitter.com/helluvahope/status/1971289581728432349?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/NaMeLesMama?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NaMeLesMama</a> Υπέροχη, τέλειες και οι 2, αχτύπητο αγαπημένο μας δίδυμο! Η καλύτερη μαμά για την Ιωάννα! Τις αγαπήσαμε ήδη! <a href="https://t.co/AVHwHom0PH">pic.twitter.com/AVHwHom0PH</a></p>— Manos Mamalakis (@ManosMamalakis) <a href="https://twitter.com/ManosMamalakis/status/1971290562499355111?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>