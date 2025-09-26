Να με λες μαμά: Συγκίνηση στο Twitter μετά την πρεμιέρα της σειράς

Η ιστορία της μικρής Ιωάννας που πέφτει θύμα κακοποίησης από τη μητέρα και τον πατριό της συγκίνησε τους τηλεθεατές
Εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό στην πρεμιέρα της η νέα δραματική σειρά του Alpha «Να με λες μαμά», το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου.
Στα 9 της μόλις χρόνια, η νεαρή Ναυσικά Κόκοτα υποδύεται την Ιωάννα, ένα παιδί που βιώνει κακοποίηση από τη μητέρα και τον πατριό του, καταφέρνοντας να συγκινήσει τους τηλεθεατές με την ερμηνεία της.
Οι σκληρές σκηνές που προβλήθηκαν στο πρώτο επεισόδιο προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση, με πολλούς να μιλούν στα social media και συγκεκριμένα, σε αναρτήσεις τους στο Twitter για «καρδιές που ράγισαν» και να αποθεώνουν τη μικρή πρωταγωνίστρια για την αλήθεια που βγάζει μέσα από τον ρόλο της.
Η ιστορία της σειράς ακολουθεί την Ιωάννα, που βρίσκει στήριγμα στη ζωή της όταν στο δρόμο της συναντά την Ξένια (Μαρία Κίτσου), η οποία την αγκαλιάζει σαν δικό της παιδί και αναλαμβάνει να της χαρίσει την αγάπη και την προστασία που στερήθηκε. Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά Κόκοτα κέρδισαν από την πρώτη στιγμή την αγάπη του κοινού, ενώ ο Ιβάν Σβιτάιλο στον ρόλο του σκληρού συντρόφου της μητέρας της Ιωάννας έγινε ο πιο μισητός χαρακτήρας.
Παράλληλα, οι ερμηνείες της Ελένης Κοκκίδου και της Φιλαρέτης Κομνηνού, ως οι δύο μητέρες της Ξένιας, συγκίνησαν με μια δεύτερη, εξίσου δυνατή ιστορία. Κάποιος χαρακτήρισε το «Να με λες μαμά» ως «την απόλυτη σειρά της χρονιάς» στο Twitter, ενώ άλλος έδειξε να συγκινείται με την τρυφερότητα ανάμεσα στη Μαρία Κίτσου και τη Ναυσικά Κόκοτα.
Δείτε τα σχόλια
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr