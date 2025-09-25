Eurovision 2026: Σε ψηφοφορία η συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) πρόκειται να προχωρήσουν σε ψηφοφορία, προκειμένου να αποφασίσουν αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, που θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία.

Η συζήτηση έχει ενταθεί, καθώς αυξάνονται οι φωνές από κράτη-μέλη που ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Σε επιστολή προς τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς-μέλη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» γύρω από το ζήτημα της συμμετοχής του ισραηλινού φορέα KAN. Όπως τόνισε, η ένταση των διαφωνιών εντός του οργανισμού ήταν τέτοια, που δεν επέτρεψε την επίτευξη κοινής γραμμής από το Συμβούλιο της EBU.

Η απόφαση για το αν το Ισραήλ θα λάβει μέρος στη Eurovision 2026 αναμένεται να ληφθεί με επίσημη ψηφοφορία των μελών της EBU, σε μια από τις πιο πολωμένες στιγμές στην ιστορία του διαγωνισμού.

«Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί τη συμπερίληψη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, που αποτελούν τις αξίες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Δημόσιας Υπηρεσίας», αναφέρεται στην επιστολή. Ωστόσο, η φύση του ζητήματος ανάγκασε την EBU να κινηθεί διαφορετικά, καθώς «το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια κοινή συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή του KAN».