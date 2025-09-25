Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Επεισόδιο της Κάρλα Μπρούνι με δημοσιογράφο μετά την καταδίκη του Σαρκοζί- Έβγαλε και πέταξε κάλυμμα μικροφώνου

Επεισόδιο της Κάρλα Μπρούνι με δημοσιογρ...

Το περιστατικό συνέβη μετά τις δηλώσεις του Σαρκοζί, όταν το ζευγάρι πήγε να φύγει

Η αντίδραση της Κάρλα Μπρούνι, πρώην Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, απέναντι σε έναν δημοσιογράφο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με εκείνη να φαίνεται να βγάζει το κάλυμμα του μικροφώνου του και να το πετάει επιδεικτικά το έδαφος.

Αυτό συνέβη την ώρα που ο σύζυγός, Νικολά Σαρκοζί, έκανε δηλώσεις μετά την καταδίκη του σε 5 χρόνια φυλάκισης για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. 

Η Κάρλα Μπρούνι στεκόταν στο πλευρό του συζύγου της, Νικολά Σαρκοζί, όταν εκείνος βγαίνοντας από το δικαστήριο προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, καθόταν πλάι του σιωπηλή και χαμογελώντας ειρωνικά στις κάμερες. Όταν το ζευγάρι πήγε να αποχωρήσει, η Κάρλα Μπρούνι, ψύχραιμη και χαμογελαστή, πλησίασε το μικρόφωνο τηλεοπτικού συνεργείου, αφαίρεσε το κάλυμμα και το πέταξε επιδεικτικά στο έδαφος.

Η συγκεκριμένη αντίδραση της ήρθε αφού το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε σήμερα ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 τον σύζυγο της και πρώην πρόεδρο της Γαλλίας και τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ναρκωτικά κάθε είδους στο σακίδιο 28χρονου- Συνελήφθη λίγο πριν φύγει για Ιταλία

Σχολεία: Αύριο η πρώτη «άτυπη» αργία για τους μαθητές

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 10χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κάρλα Μπρούνι Νικολά Σαρκοζί

Spotlight