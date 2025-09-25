Επεισόδιο της Κάρλα Μπρούνι με δημοσιογράφο μετά την καταδίκη του Σαρκοζί- Έβγαλε και πέταξε κάλυμμα μικροφώνου

Η αντίδραση της Κάρλα Μπρούνι, πρώην Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, απέναντι σε έναν δημοσιογράφο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με εκείνη να φαίνεται να βγάζει το κάλυμμα του μικροφώνου του και να το πετάει επιδεικτικά το έδαφος.

Αυτό συνέβη την ώρα που ο σύζυγός, Νικολά Σαρκοζί, έκανε δηλώσεις μετά την καταδίκη του σε 5 χρόνια φυλάκισης για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007.

Η Κάρλα Μπρούνι στεκόταν στο πλευρό του συζύγου της, Νικολά Σαρκοζί, όταν εκείνος βγαίνοντας από το δικαστήριο προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του.

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, καθόταν πλάι του σιωπηλή και χαμογελώντας ειρωνικά στις κάμερες. Όταν το ζευγάρι πήγε να αποχωρήσει, η Κάρλα Μπρούνι, ψύχραιμη και χαμογελαστή, πλησίασε το μικρόφωνο τηλεοπτικού συνεργείου, αφαίρεσε το κάλυμμα και το πέταξε επιδεικτικά στο έδαφος.

Η συγκεκριμένη αντίδραση της ήρθε αφού το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε σήμερα ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 τον σύζυγο της και πρώην πρόεδρο της Γαλλίας και τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.