Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 10χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 10χρονο κορι...

Το παιδί φέρει τραύματα στο κάτω άκρο

Παράσυρση δεκάχρονου κοριτσιού σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα, στην περιοχή της Νεάπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ένα κοριτσάκι με συνέπεια να το τραυματίσει.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το δεκάχρονο κοριτσάκι με τραύματα στο κάτω άκρο και το διακόμισε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Ειδήσεις Τώρα

Επιχείρηση διάσωσης 57 μεταναστών στην Κεφαλονιά- Μεταφέρονται στο λιμάνι του Κατακόλου

Τέμπη: Κατέθεσαν για την υπόθεση Τριαντόπουλου οι γονείς του Βάιου Βλάχου

Ιερέας -αστυνομικός, περιμένει 10 μήνες την απόσπασή του για να δει τα ανήλικα παιδιά του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Παράσυρση

Ειδήσεις