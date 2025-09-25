Back to Top
Επιχείρηση διάσωσης 57 μεταναστών στην Κεφαλονιά- Μεταφέρονται στο λιμάνι του Κατακόλου

Επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος

Από τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς, για τον εντοπισμό και τη διάσωση 57 μεταναστών επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος.

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου.

Επιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι του Κατακόλου. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από άνεμους έντασης 5 μποφόρ, χωρίς όμως να εμποδίζουν την ασφαλή μεταφορά.

#tags Κεφαλονιά Κατάκολο μετανάστες Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

