Τροχαίο ατύχημα, με τραυματισμό γυναίκας στην ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών στα Μποζαΐτικα

Νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης, γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πατρών- Αθηνών, στο ύψος των Μποζαΐτικων, όταν το όχημά της συγκρούστηκε με ΙΧ.

Η γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα, αλλά είχε τις αισθήσεις της και άμεσα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η Τροχαία Πατρών διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.