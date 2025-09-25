Τροχαίο ατύχημα, με τραυματισμό γυναίκας στην ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών στα Μποζαΐτικα

Το όχημά της συγκρούστηκε με ΙΧ
Νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης, γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πατρών- Αθηνών, στο ύψος των Μποζαΐτικων, όταν το όχημά της συγκρούστηκε με ΙΧ.
Η γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα, αλλά είχε τις αισθήσεις της και άμεσα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Η Τροχαία Πατρών διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
