Σαγέικα: Χτύπησε 25χρονο με το φορτηγό του και τον εγκατέλειψε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στα Σαγέικα Δυτικής Αχαϊας όταν ένας 25χρονος τραυματίστηκε από φορτηγό που τον χτύπησε κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της περιοχής, με τον νεαρό να πέφτει στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας τον τραυματία στο δρόμο. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός και άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο και περίθαλψη.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τον οδηγό και το φορτηγό, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.