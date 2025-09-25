Πάτρα: Ναρκωτικά κάθε είδους στο σακίδιο 28χρονου- Συνελήφθη λίγο πριν φύγει για Ιταλία

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Γάλλου που προσπάθησε να περάσει από το λιμάνι της Πάτρας με «φορτίο» ναρκωτικών προχώρησαν τα στελέχη του Λιμενικού.

Ο νεαρός είχε στην κατοχή του MDMA, κάνναβη, ecstasy, LSD και άλλα ψυχοτρόπα, τα οποία εντοπίστηκαν έπειτα από έλεγχο πριν την επιβίβασή του σε πλοίο για το Μπάρι της Ιταλίας.

Η υπόθεση ερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

"Aπογευματινές ώρες χθες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας προέβησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού (υπήκοου Γαλλίας), για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών & άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 28χρονο στο λιμένα της Πάτρας, πριν τον απόπλου ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το Μπάρι Ιταλίας, εντοπίστηκε να κατέχει τις κάτωθι ναρκωτικές ουσίες:

α) μία συσκευασία περιέχουσα λευκή κρυσταλλική σκόνη (MDMA), μικτού βάρους εξήντα πέντε γραμμαρίων και επτά δέκατων (65,7gr),

β) δύο συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους δεκατριών γραμμαρίων και εννέα δέκατων (13,9gr),

γ) μία συσκευασία περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη μικτού βάρους δεκατριών γραμμαρίων (13gr),

δ) μία συσκευασία περιέχουσα κεταμίνη μικτού βάρους τεσσάρων γραμμαρίων και πέντε δέκατων (4,5gr),

ε) μία συσκευασία περιέχουσα παραισθησιογόνα μανιτάρια μικτού βάρους δύο γραμμαρίων και επτά δέκατων (2,7gr),

στ) δύο φιαλίδια με υγρό L.S.D. με μη μετρήσιμη ποσότητα,

ζ) έξι χάπια ECSTASY,

η) οκτώ τεμάχια L.S.D. και πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να παραδοθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους" αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό.