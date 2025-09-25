Μία ερώτηση που προκαλεί… εγκεφαλικό στο ChatGPT

Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την κυκλοφορία του GPT-5, της νέας έκδοσης του ChatGPTπου παρουσιάστηκε ως "νοημοσύνη επιπέδου διδακτορικού" και βήμα προς την τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI).

Παρ’ όλα αυτά, το chatbot της OpenAI συνεχίζει να μπερδεύεται ακόμη και σε απλά και αθώα ερωτήματα.

Σε σχετική ανάρτηση στο Reddit, χρήστες παρατήρησαν ότι μια ερώτηση όπως " υπάρχει ομάδα στο NFL που το όνομά της δεν τελειώνει σε s; "αρκεί για να το οδηγήσει σε αλλοπρόσαλλες απαντήσεις. Το bot ξεκινά λέγοντας ότι υπάρχουν δύο τέτοιες ομάδες, προτού αναφέρει… τους Miami Dolphins και τους Green Bay Packers, των οποίων τα ονόματα φυσικά τελειώνουν σε "s".

Το σύστημα διορθώνει τον εαυτό του, αλλά πέφτει ξανά στην ίδια παγίδα, επαναλαμβάνοντας λάθη και μακροσκελείς επεξηγήσεις χωρίς ποτέ να φτάνει στη σωστή λύση — ότι δηλαδή όλες οι ομάδες του NFL έχουν ονόματα που τελειώνουν σε "s". Το αποτέλεσμα θυμίζει μαθητή που προσπαθεί να γεμίσει λέξεις για μια εργασία: πολλές άσχετες λεπτομέρειες, φράσεις όπως "ας το δούμε συστηματικά" ή "η σωστή απάντηση είναι", και τελικά καμία ξεκάθαρη απάντηση. Σε άλλες περιπτώσεις, μετά από αρκετές παραγράφους, το GPT-5 καταλήγει σωστά, αλλά με τον ίδιο μπερδεμένο τρόπο, σύμφωνα με το esquire.gr.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόσφατα, μια απλή ερώτηση για το αν υπάρχει emoji ιππόκαμπος προκάλεσε ανάλογη "κρίση λογικής", με το μοντέλο να επιμένει λανθασμένα ότι υπάρχει. Αυτό δείχνει την τάση της AI να προσπαθεί πάση θυσία να ικανοποιήσει τον χρήστη, ακόμη και με λάθος στοιχεία. Η εξήγηση κρύβεται στον τρόπο λειτουργίας του GPT-5, που βασίζεται σε δύο μοντέλα: ένα "ελαφρύ" για απλές απαντήσεις και ένα πιο προηγμένο για δύσκολα ερωτήματα.

Όταν το πρώτο κολλάει, φαίνεται να μη γίνεται σωστή μετάβαση στο δεύτερο, με αποτέλεσμα τέτοιες δυσλειτουργίες.

Αυτό, σε συνδυασμό με την προσωρινή διακοπή πρόσβασης στα παλαιότερα μοντέλα, άφησε πολλούς χρήστες απογοητευμένους ή και εκνευρισμένους με το λανσάρισμα.

Όπως και να έχει, το συμπέρασμα είναι σαφές: αν η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται τα πιο εξελιγμένα εργαλεία της για να απαντήσει σε ερωτήσεις στοιχειώδους επιπέδου, τότε απέχει ακόμη πολύ από το να ξεπεράσει την ανθρώπινη σκέψη.