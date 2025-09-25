Ιερέας -αστυνομικός, περιμένει 10 μήνες την απόσπασή του για να δει τα ανήλικα παιδιά του

Ο πατέρας Αριστείδης Σιώτρας, αστυνομικός στην Αθήνα και ταυτόχρονα άμισθος ιερέας σε χωριό του Δήμου Τρικκαίων, μίλησε για το προσωπικό του αδιέξοδο.

Από τον Δεκέμβριο του 2024 έχει καταθέσει αίτημα απόσπασης επιμέλειας ώστε να υπηρετεί κοντά στα παιδιά του, ηλικίας 11, 10 και 8 ετών, που ζουν στα Τρίκαλα, ανέφερε στο OPEN.

«Έχω υποβάλει αίτηση απόσπασης και παράλληλα αίτημα ακρόασης προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχω πρωτόκολλο, όλα είναι κατατεθειμένα, όμως δέκα μήνες μετά δεν υπάρχει καμία απάντηση. Τα παιδιά μου με ρωτούν κάθε μέρα: “Μπαμπά, θα έρθεις σήμερα;” κι εγώ δεν ξέρω τι να τους πω», τόνισε εμφανώς συγκινημένος.

«Υπηρετώ και την αστυνομία και την Εκκλησία»

Ο πατέρας Αριστείδης χειροτονήθηκε ιερέας το 2019, ωστόσο δεν αμείβεται για το λειτούργημά του. «Είμαι ιερέας από αγάπη και πίστη. Παράλληλα, υπηρετώ κανονικά ως αστυνομικός στην Αθήνα», εξήγησε.

Στο χωριό Λιόπραφτο Τρικάλων, όπου είναι διορισμένος εφημέριος, οι κάτοικοι –όπως σημείωσε η εκπομπή– αισθάνονται ήδη την απουσία του πνευματικού τους πατέρα και στέλνουν συνεχώς μηνύματα συμπαράστασης. «Δεν ζητώ χάρη, ζητώ να εφαρμόσουν τον νόμο. Η απόσπαση επιμέλειας δεν στερεί οργανική θέση. Θέλω απλώς να είμαι κοντά στα παιδιά μου», είπε.

«Πού είναι το κράτος δικαίου και η προτεραιότητα στα παιδιά;»

Ο ιερέας-αστυνομικός εξέφρασε την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση: «Αναρωτιέμαι πού είναι το κράτος δικαίου και η προτεραιότητα που όλοι επικαλούνται για την προστασία της οικογένειας και των παιδιών. Τα δικά μου παιδιά δεν έχουν λιγότερα δικαιώματα από κανενός άλλου».

Η δημοσιοποίηση του προβλήματός του, δεν ήταν επιλογή του ίδιου αλλά απαίτηση των κατοίκων που βλέπουν έναν ολόκληρο τόπο να στερείται τον πνευματικό του καθοδηγητή.