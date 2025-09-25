Τέμπη: Κατέθεσαν για την υπόθεση Τριαντόπουλου οι γονείς του Βάιου Βλάχου

Το κατώφλι της ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη πέρασαν σήμερα προκειμένου να καταθέσουν στην ανάκριση για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος στα Τεμπη με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, οι γονείς του Βάιου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος Βλάχος.

Οι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που κατέθεσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση, φέρονται να υποστήριξαν ότι ο κ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες που έλαβαν χώρα καθώς και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στον χώρο από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.

Στις καταθέσεις τους φέρονται να αναλύουν ένα συγκεκριμένο χρονολόγιο στο οποίο αποτυπώνονται όσα έγιναν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, αποδίδοντας στον κατηγορούμενο πρώην υπουργό ρόλο «συντονιστή». Μάλιστα, φέρονται να έχουν επικαλεστεί συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου και κάνουν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών που ο κ. Τριαντόπουλος είχε βασίσει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, γράφει η kathimerini.gr

Κατά τους ίδιους, «η παρουσία του πρωθυπουργού στον χώρο του δυστυχήματος όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα αρχικά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, αλλά στη συνέχεια οδήγησε στη διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεχθεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό».

Η ανάκριση συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων, ενώ θα ακολουθήσει η κλήση των κατηγορουμένων σε απολογία, πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.