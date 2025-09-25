Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου άλλαξε το τατουάζ για την Ιωάννα Τούνη- Το αφιέρωσε στον γιο τους

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε σε μια συμβολική αλλαγή, «σβήνοντας» από το χέρι του το τατουάζ που είχε αφιερώσει στην πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.

Το μοντέλο, που χώρισε με την γνωστή influencer έπειτα από περίπου δυόμισι χρόνια σχέσης και την απόκτηση ενός παιδιού, είχε κάνει τατουάζ το γράμμα «J», από το αρχικό του ονόματός της όπως εμφανίζεται στον λογαριασμό της στο Instagram (J. Touni).

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από ένα story που δημοσίευσε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, το συγκεκριμένο τατουάζ έχει πλέον τροποποιηθεί: το «J» έχει μετατραπεί σε «π», το αρχικό του ονόματος του γιου τους, Πάρη — μια αλλαγή με ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία.

Δείτε φωτογραφίες με το τατουάζ «J»