Εριέττα Κούρκουλου για δημόσιο θηλασμό: «Μην τους κάνετε τη χάρη»

Ένα σχόλιο για τον δημόσιο θηλασμό στάθηκε αφορμή για την Εριέττα Κούρκουλου να τοποθετηθεί ξανά δημόσια για ένα θέμα που έχει υπερασπιστεί με συνέπεια.

Η γνωστή ακτιβίστρια, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, απάντησε σε μήνυμα που αμφισβητούσε το κατά πόσο είναι «φυσιολογικός» ο θηλασμός σε δημόσιους χώρους, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των μητέρων να θηλάζουν ελεύθερα όπου και όταν χρειαστεί.

Ένα μήνυμα που έλαβε σχετικά με τον δημόσιο θηλασμό, φαίνεται πως ενόχλησε αρκετά την ίδια.

Η ιδρύτρια του Save a Greek Stray και του The Birth Center, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για θέματα που αφορούν στις μαμάδες, και το πώς οι γυναίκες πρέπει να μην αυτοπεριορίζονται λόγω των κοινωνικών στερεοτύπως σε σχέση με τον θηλασμό ή τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, θέλησε για ακόμη μια φορά να εκφράσει την άποψή της στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.

«Εριέττα σε αγαπώ, αλλά εδώ δε θα συμφωνήσω με την άποψή σου. Ο θηλασμός είναι κάτι φυσικό, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται μπροστά σε όλους. Ούτε τσισάκια, ούτε κακάκια κάνουμε μπροστά σε όλους. Ούτε σεξ. Κι αυτά φυσικά είναι, Μπορεί κάποιος να μη νιώθει άνετα να βλέπει μια γυναίκα να θηλάζει για προσωπικούς λόγους (πχ γιατί ο ίδιος δε μπορεί), μπορεί για αισθητικούς. Ο θηλασμός είναι μια προσωπική στιγμή και έτσι πρέπει να παραμείνει. Με αγάπη» ήταν το μήνυμα που έλαβε η Εριέττα Κούρκουλου.

Κάπως έτσι, η ίδια δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της:

«Δε μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν ακόμα τέτοιες απόψεις (πόσο μάλλον από γυναίκες). Αγαπητές μου μαμάδες, μην τους κάνετε τη χάρη να ντρέπεστε ή να σκέφτεστε δεύτερη φορά αν είναι οκ να θηλάσετε δημόσια. Και αν σας πει κανένας τίποτα, πείτε του να επικοινωνήσει μαζί μου, να του ευχηθώ» έγραψε στην απάντησή της, την οποία δημοσιοποίησε και στα Instagram Stories της.

Με τον τρόπο αυτό, η Εριέττα Κούρκουλου έστειλε για ακόμη μια φορά ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της ελευθερίας των γυναικών να θηλάζουν τα παιδιά τους, όπου κι αν βρίσκονται.