Πάτρα: Παρουσιάζεται η νέα ποιητική συλλογή του Γιώργου Κοζία, «Τι αιώνα κάνει έξω;»

Οι εκδόσεις Περισπωμένη και το βιβλιοπωλείο Το Δόντι παρουσιάζουν σε λογοτεχνική εκδήλωση, την ποιητική συλλογή του Πατρινού συγγραφέα Γιώργου Κοζία με τίτλο «Τι αιώνα κάνει έξω» την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 8.30 μ.μ. στο Cafe Cinema (Πεζόδρομος Γεροκωστοπούλου 54, Πάτρα).

Στη συζήτηση με τίτλο «Η ποίηση ως πολιτική πράξη» συμμετέχουν οι: Κρίστυ Κουνινιώτη, δημοσιογράφος, Γιάννης Χρυσανθόπουλος, ποιητής, δοκιμιογράφος και ο συγγραφέας. Ποιήματα του Γιώργου Κοζία, ενός λογοτέχνη με σταθερή και γόνιμη παρουσία στα ελληνικά γράμματα, θα διαβάσουν οι: Περικλής Βασιλόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης και Εμμανουέλα Καμπίτση, ηθοποιός.

Με το συγκεκριμένο βιβλίο ο Γιώργος Κοζίας ολοκληρώνει την ποιητική τριλογία που ξεκίνησε με το μαχητικό «Πολεμώντας υπό σκιάν…» (2017), συνεχίστηκε με τον «θαρραλέα αιρετικό» «Εξάγγελο» (2021) και κορυφώνεται με τη συλλογή «Τι αιώνα κάνει έξω;», με τριανταένα νέα ποιήματα ενός προεπαναστατικού και συνάμα προφητικού ύφους για τον αιώνα που διανύουμε.