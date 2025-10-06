Πάτρα: Παρουσιάζονται τα βιβλία του καθηγητή Νευρολογίας, Ιωάννη Θ. Ευδοκιμίδη

Οι εκδόσεις Τόπος και η Στέγη Γραμμάτων ''Κωστής Παλαμάς'' (Κορίνθου 241, Πάτρα) προσκαλούν το κοινό αυτή την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00 στην εκδήλωση παρουσίασης των βιβλίων του καθηγητή Νευρολογίας Ιωάννη Θ. Ευδοκιμίδη, Είναι εύκολο να αλλάξουμε ζωή; Ένας νευρολόγος διαβάζει Σεφέρη, Τελικά πώς πέρασε ο χρόνος;, Ένας νευρολόγος διαβάζει Καβάφη.

Θα μιλήσουν οι:

Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

Πάνος Αλεξόπουλος, Ψυχίατρος Aναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψυχογηριατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Technical University of Munich και Trinity College Dublin,

Αγγελική Τσαπανού, MSc, Phd, Κλινική Ψυχολόγος. Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας, Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ζέττα Ζάχου, Σύμβουλος Επικοινωνίας.

Ο συγγραφέας Ιωάννης Θ. Ευδοκιµίδης, σε ένα σύντοµο αλλά µεστό έργο προσεγγίζει το ποίηµα «Απ’ τες εννιά…» του Κ. Π. Καβάφη µέσα από ένα νευροεπιστηµονικό πρίσµα: επιχειρεί να αντιστοιχίσει την εµπειρία τού «πώς πέρασε ο χρόνος» µε τους υποκείµενους νευροψυχολογικούς και νευροβιολογικούς εγκεφαλικούς µηχανισµούς της αντίληψης του χρόνου.

Αντίστοιχα σε ένα σύντοµο αλλά µεστό έργο προσεγγίζει το ποίηµα «Άρνηση» του Γ. Σεφέρη µέσα από τις αρχές των νευροεπιστηµών και διερευνά πώς µία ή µάλλον δύο σωµατοψυχικές µαταιώσεις οδηγούν τον ποιητή σε ριζικές ανατροπές.

Στις 30-31 Μαρτίου 2018 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ είχε πραγματοποιηθεί, με μεγάλη επιτυχία, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική διημερίδα με θέμα τις περίπλοκες σχέσεις εξάρτησης της Μνήμης από τον Εγκέφαλο, με την διοργανωτική πρωτοβουλία των καθηγητών Ιωάννη Ευδοκιμίδη και Ανδρέα Παπανικολάου όπου είχαν συμμετάσχει διεθνούς κύρους Ελληνες και ξένοι ειδικοί στην έρευνα της ανθρώπινης μνήμης & αυτό που είχε τονιστεί και κάνει αίσθηση ήταν πως "Υπάρχουμε ως άτομα επειδή θυμόμαστε".