Πάτρα: Παρουσιάζονται τα βιβλία του καθηγητή Νευρολογίας, Ιωάννη Θ. Ευδοκιμίδη

Η εκδήλωση των εκδόσεων Τόπος & της "Γωνιάς του Βιβλίου" θα γίνει την Πέμπτη 9-10 στις 19.00 στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη
Οι εκδόσεις Τόπος και η Στέγη Γραμμάτων ''Κωστής Παλαμάς'' (Κορίνθου 241, Πάτρα) προσκαλούν το κοινό αυτή την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00 στην εκδήλωση παρουσίασης των βιβλίων του καθηγητή Νευρολογίας Ιωάννη Θ. Ευδοκιμίδη, Είναι εύκολο να αλλάξουμε ζωή; Ένας νευρολόγος διαβάζει Σεφέρη, Τελικά πώς πέρασε ο χρόνος;, Ένας νευρολόγος διαβάζει Καβάφη.
Θα μιλήσουν οι:
Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πάνος Αλεξόπουλος, Ψυχίατρος Aναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψυχογηριατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Technical University of Munich και Trinity College Dublin,
Αγγελική Τσαπανού, MSc, Phd, Κλινική Ψυχολόγος. Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας, Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ζέττα Ζάχου, Σύμβουλος Επικοινωνίας.
Ο συγγραφέας Ιωάννης Θ. Ευδοκιµίδης, σε ένα σύντοµο αλλά µεστό έργο προσεγγίζει το ποίηµα «Απ’ τες εννιά…» του Κ. Π. Καβάφη µέσα από ένα νευροεπιστηµονικό πρίσµα: επιχειρεί να αντιστοιχίσει την εµπειρία τού «πώς πέρασε ο χρόνος» µε τους υποκείµενους νευροψυχολογικούς και νευροβιολογικούς εγκεφαλικούς µηχανισµούς της αντίληψης του χρόνου.
Αντίστοιχα σε ένα σύντοµο αλλά µεστό έργο προσεγγίζει το ποίηµα «Άρνηση» του Γ. Σεφέρη µέσα από τις αρχές των νευροεπιστηµών και διερευνά πώς µία ή µάλλον δύο σωµατοψυχικές µαταιώσεις οδηγούν τον ποιητή σε ριζικές ανατροπές.
Στις 30-31 Μαρτίου 2018 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ είχε πραγματοποιηθεί, με μεγάλη επιτυχία, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική διημερίδα με θέμα τις περίπλοκες σχέσεις εξάρτησης της Μνήμης από τον Εγκέφαλο, με την διοργανωτική πρωτοβουλία των καθηγητών Ιωάννη Ευδοκιμίδη και Ανδρέα Παπανικολάου όπου είχαν συμμετάσχει διεθνούς κύρους Ελληνες και ξένοι ειδικοί στην έρευνα της ανθρώπινης μνήμης & αυτό που είχε τονιστεί και κάνει αίσθηση ήταν πως "Υπάρχουμε ως άτομα επειδή θυμόμαστε".
O Ιωάννης Θ. Ευδοκιµίδης έχει γεννηθεί στον Πειραιά το 1950 και αποφοίτησε από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιώς το 1967. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έλαβε την ειδικότητα Νευρολογίας - Ψυχιατρικής.
Από το 1978 εργάστηκε στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, στην αρχή ως ειδικευόµενος και στη συνέχεια διανύοντας όλη την ακαδηµαϊκή ιεραρχία µέχρι το 2017, οπότε αφυπηρέτησε ως Καθηγητής Νευρολογίας και ∆ιευθυντής της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής.
Έχει µετεκπαιδευτεί στο Strasbourg (Γαλλία) το 1984-1985 και στο Freiburg (Γερµανία) το 1990-1992. Στο διάστηµα 2012-2014 ορίστηκε διοικητής της Β΄ Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων. Από το 2018 είναι Οµότιµος Καθηγητής Νευρολογίας του ΕΚΠΑ.
Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι η νευροφυσιολογία και η νευροψυχολογία της οφθαλµοκίνησης, καθώς και η µελέτη της κατανόησης του χώρου και της εικόνας µέσα από τη σπουδή των κινήσεων των οφθαλµών, τόσο σε υγιείς όσο και ασθενείς, αλλά και η µελέτη της γλώσσας και της µνήµης του χώρου.
Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορούν τα βιβλία του: Είναι εύκολο να αλλάξουμε ζωή; Ένας νευρολόγος διαβάζει Σεφέρη (2025) & Τελικά πώς πέρασε ο χρόνος; Ένας νευρολόγος διαβάζει Καβάφη (2025), Γιατί κρατάει τον «τρελό»; Ένας νευρολόγος διαβάζει Αναγνωστάκη (2025).
*Την εκδήλωση συνδιοργανώνει με τις εκδόσεις Τόπος, η "Γωνιά του Βιβλίου" της οικογένειας Παπαχρίστου (Αγ. Νικολάου 32, Πάτρα).
