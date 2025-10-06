Νεκρό βρέφος μόλις 11 μηνών στον Έβρο - Προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να το επαναφέρουν

Νεκρό μεταφέρθηκε ένα βρέφος μόλις 11 μηνών στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, όπου είχε μεταφερθεί αρχικά σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Oι γιατροί του νοσοκομείου που είχαν ενημερωθεί από τους συναδέρφους τους του Κέντρου Υγείας, ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50? χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με το evros-news.

Το μωράκι είναι Ρομά, έμενε με τον παππού και τη γιαγιά του, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.