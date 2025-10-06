Πάτρα: Συνεχίζεται ο κύκλος εκδηλώσεων "Διάλογοι με την αρχαιότητα"

Στην συνάντηση αυτής της Τετάρτης θα παρουσιαστούν τα τρία πρώτα βιβλία της σειράς: «Η ζωή μου όλη – Καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα» με ομιλητή τον Μάριο Ζαφειρόπουλο , «Έγκλειστοι στις ρωμαϊκές φυλακές ή Αναμένοντας τον καλό και τον κακό δικαστή», με ομιλητή τον Ανδρέα Τασσόπουλο και «Άρτος και θεάματα – Βία και διασκέδαση στις ελληνορωμαϊκές πόλεις», με ομιλητή τον Αλέξανδρο Βελαώρα .

Με αφορμή την ομότιτλη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάζονται κάθε Τετάρτη του Οκτωβρίου, τρία διαφορετικά βιβλία.

Συνεχίζεται την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο (Κανακάρη 147, Πάτρα), ο κύκλος εκδηλώσεων "Διάλογοι με την αρχαιότητα", με συντονίστρια την Αγγελική Σύρκου, καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών .

Ο Δημήτρης Κυρτάτας, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην εισαγωγική παρουσίαση που προηγήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε σε κάποια χαρακτηριστικά της σειράς, όπως για παράδειγμα ότι στο ίδιο βιβλίο συνυπάρχουν παραλλαγές και αντιθέσεις.

Συγγραφείς συνομιλούν μεταξύ τους για όμορφα και για άσχημα πράγματα. Αν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε εξοικείωση με τον αρχαίο κόσμο- ελληνικό, ρωμαϊκό, ιουδαϊκό, και άλλους στην πορεία, να βλέπουμε διάφορες όψεις. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι το υλικό του βιβλίου προκύπτει από πορεία συνομιλίας, έρευνας και διαλόγου. Γνωρίζομε κρυφές, παραμελημένες, άγνωστες πτυχές της ιστορίας για να εμπλουτίσαμε ό,τι διδαχτήκαμε και όσα ξέρουμε.

Ο Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην ίδια εκδήλωση, παρουσιάζοντας τη σειρά, ανέφερε ότι η σειρά έχει σχεδιαστεί από τον Δημήτρη Κυρτάτα, η ιδέα ήταν δική του και η πρωτοβουλία. Τα βιβλία έχουν μικρό μέγεθος και περιορισμένη έκταση, ώστε να διαβάζονται εύκολα. Πρωτοτυπία της σειράς είναι η απουσία του πρωτότυπου κειμένου και η αυτονομία της μετάφρασης. Αποφεύγεται έτσι η διάσπαση της προσοχής του αναγνώστη και εξασφαλίζεται η αναγνωστική ροή και αναγνωστική τέρψη. Η μετάφραση έχει γίνει από αρχαιογνώστες και έχουν επιλεγεί κείμενα, όχι ιδιαίτερα γνωστά, που συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Κείμενα σε παραλληλία εμφανίζουν τους αρχαίους Έλληνες διαφορετικών εποχών και διαφορετικών πεποιθήσεων να διαλέγονται και να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους ή με αλλοεθνείς.

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Η ζωή μου όλη: Καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα

Η συλλογή κειμένων που συγκροτεί τον τόμο παρουσιάζει ιστορίες από την καθημερινή ζωή των δούλων στην αρχαιότητα. Με τη μεγάλη της ποικιλία δίνει στους αναγνώστες την ευκαιρία να ξεφύγουν από μια αφηρημένη και γενική αντίληψη της δουλείας και να έρθουν σε επαφή με τις εμπειρίες και τις τύχες συγκεκριμένων δούλων. Οι επιλεγμένες αφηγήσεις είναι αναμφίβολα γοητευτικές· αλλά εικονογραφούν ταυτοχρόνως με παραδείγματα την καταπίεση, την εκμετάλλευση αλλά και την αντίσταση στον θεσμό της δουλείας.

Ο Κώστας Βλασόπουλος είναι καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η Ευτυχία Μπαθρέλλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

Έγκλειστοι στις ρωμαϊκές φυλακές ή Αναμένοντας τον καλό και τον κακό δικαστή

Λιβάνιος: Λόγος 45 – «Προς τον βασιλέα περί των δεσμωτών» & Λόγος 22 – «Προς Ελλέβιχον»

Οι δύο λόγοι του Λιβάνιου που περιλαμβάνονται στον τόμο ανοίγουν ένα πολύτιμο παράθυρο στον κόσμο των ρωμαϊκών φυλακών και τον ρόλο των δικαστών στη διαβίωση και την επιβίωση των φυλακισμένων. Φωτίζουν επιπλέον σημαντικές όψεις της καθημερινής αγωνίας των εγκλείστων που εκδηλωνόταν με χειρονομίες, φωνές, συνθήματα και δάκρυα. Όπως προκύπτει με σαφήνεια, οι φυλακές και η απονομή δικαιοσύνης δεν απασχολούσαν μόνο την κοινή γνώμη και φωτισμένους στοχαστές αλλά και τους ίδιους τους αυτοκράτορες.

Άρτος και θεάματα. Βία και διασκέδαση στις ελληνορωμαϊκές πόλεις

Οι πόλεις της ελληνορωμαϊκής οικουμένης πάλλονταν από θεάματα που κατέκλυζαν τον δημόσιο χώρο. Θρησκευτικές πανηγύρεις, θεατρικές παραστάσεις, θρίαμβοι, αρματοδρομίες, κηδείες, μουσικά δρώμενα, εκτελέσεις, αγώνες, μονομαχίες, θηριομαχίες, ακροβατικά, συνδιαμόρφωναν τον αστικό βίο προς τέρψη και απόλαυση του πολύβουου πλήθους. Στον τόμο παρουσιάζονται βίαιες μορφές συλλογικής διασκέδασης όπως εδραιώθηκαν στην ανατολική και δυτική Μεσόγειο. Αναδεικνύεται η πολιτική τους διάσταση ως τρόπος συνδιαλλαγής της εξουσίας και ενός πλήθους που όλο και περισσότερο απείχε από την ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Μέσα από πληθώρα αποσπασμάτων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων αναφαίνεται η αυξανόμενη ανάγκη για περισσότερες και πιο εξεζητημένες πολυαίμακτες παραστάσεις, ενώ ταυτόχρονα αντηχούσε οργίλη η κριτική εναντίον τους από εθνικούς και χριστιανούς διανοούμενους της εποχής.

Η Ελένη Φάσσα είναι επίκουρη καθηγήτρια Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.