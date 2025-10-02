Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Εις Άδου Κάθοδος» του Αντρέα Πολυκάρπου στο Πολύεδρο

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 13:30
Παρουσιάζεται στο Πολύεδρο, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στη 1:30 το μεσημέρι, η ποιητική συλλογή του Αντρέα Πολυκάρπου, με τίτλο «Εις Άδου Κάθοδος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη.
Την ποιητική συλλογή παρουσιάζουν και συνομιλούν με τον ποιητή, η Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, ποιήτρια, ΕΕΠ Παν. Πατρών και η Μαρία Λαμπρίδου, φιλόλογος.
Ποιήματα θα διαβάσει ο ποιητής και η Εύη Μάμαλη, εκπαιδευτικός.
Θα προσφερθούν κεράσματα Κουμανταρίας από τον γενέθλιο τόπο του ποιητή, την Κύπρο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr