Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Εις Άδου Κάθοδος» του Αντρέα Πολυκάρπου στο Πολύεδρο

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 13:30

Παρουσιάζεται στο Πολύεδρο, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στη 1:30 το μεσημέρι, η ποιητική συλλογή του Αντρέα Πολυκάρπου, με τίτλο «Εις Άδου Κάθοδος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη.

Την ποιητική συλλογή παρουσιάζουν και συνομιλούν με τον ποιητή, η Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, ποιήτρια, ΕΕΠ Παν. Πατρών και η Μαρία Λαμπρίδου, φιλόλογος.

Ποιήματα θα διαβάσει ο ποιητής και η Εύη Μάμαλη, εκπαιδευτικός.

Θα προσφερθούν κεράσματα Κουμανταρίας από τον γενέθλιο τόπο του ποιητή, την Κύπρο.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολύεδρο

Culture