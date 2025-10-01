Στον 63χρονο σταρ Τζιμ Κάρεϊ θα απονεμηθεί τιμητικό βραβείο Σεζάρ

Ο διάσημος Καναδός σταρ του κινηματογράφου Τζιμ Κάρεϊ (Jim Carrey) θα λάβει το τιμητικό Σεζάρ για το σύνολο της καριέρας του στην 51η τελετή απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων της Γαλλίας.

Η λαμπερή τελετή των αποκαλούμενων «γαλλικών Όσκαρ» θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Παρίσι.

Το συγκεκριμένο βραβείο έχει δοθεί στο παρελθόν σε σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford) το 2019, η Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), η Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts), ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), η Πενέλοπε Κρουζ (Penelope Cruz) και ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010, ο Τζιμ Κάρεϊ έλαβε το Μετάλλιο του Τάγματος των Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας από τον τότε υπουργό Πολιτισμού, Φρεντερίκ Μιτεράν (Frédéric Mitterrand), για τη σημαντική του συμβολή στην τέχνη και τον κινηματογράφο.

Γεννημένος στον Καναδά, ξεκίνησε την καριέρα του στη stand-up comedy και στη συνέχεια καθιερώθηκε στην τηλεόραση, κυρίως με τη συμμετοχή του στο σόου «In Living Color». Η ανάδειξή του στη μεγάλη οθόνη ήρθε το 1994 με τα φιλμ «Ace Ventura: Pet Detective», «The Mask» και «Dumb and Dumber-Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος».

«Σε αυτές τις ταινίες δημιουργεί εξωφρενικούς, ανεξέλεγκτους και αξέχαστους χαρακτήρες που έχουν γίνει βασικό μέρος της λαϊκής κουλτούρας», όπως ανέφερε σε δήλωσή της η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Τεχνικών.

Στη συνέχεια, ο ταλαντούχος ηθοποιός στράφηκε σε δραματικούς ρόλους με τις ταινίες «The Truman Show» του Πίτερ Γουίαρ το 1998, «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» και «Man on the Moon», οι οποίες του χάρισαν δύο Χρυσές Σφαίρες Α’ Ανδρικού Ρόλου.

«Η καριέρα του Τζιμ Κάρεϊ χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευελιξία: στον κινηματογράφο, εναλλάσσεται μεταξύ εμπορικών επιτυχιών και του σινεμά auteur (δημιουργών) σκηνοθετών. Στην τηλεόραση, η συγκινητική και ευαίσθητη ερμηνεία του στη σειρά «Kidding» του Showtime επιβεβαίωσε άλλη μια φορά το εύρος του ταλέντου του», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Γαλλική Κινηματογραφική Ακαδημία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2020 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Memoirs and Misinformation» (σε συνεργασία με τον Ντάνα Βασόν), το οποίο έγινε μπεστ σέλερ στους New York Times. Επιπλέον, αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του υποψήφιου για Emmy ντοκιμαντέρ «Jim & Andy: The Great Beyond».

Η τελετή απονομής θα γίνει στο Olympia Theater, ενώ θα μεταδοθεί από το Canal+, το οποίο είναι επίσημος συνεργάτης των Βραβείων Σεζάρ.