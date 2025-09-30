Πάτρα: Ο Κώστας Μακρής αναβιώνει την πρώτη παράσταση ελληνικού καραγκιόζη, του αξέχαστου Μίμαρου και μιλάει στο thebest

"Ο Καραγκιόζης δεν μασάει, παραμένει ακμαιότατος", ανέφερε με νόημα
Ξεχωριστή αναμένεται να είναι η παράσταση θεάτρου σκιών που θα δοθεί αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, στα Ψηλαλώνια στο σημείο που βρίσκεται το ηλιακό ρολόι.
Ο συμπολίτης καραγκιοζοπαίκτης Κώστας Μακρής, ένας καλλιτέχνης που πρόλαβε όλους τους μεγάλους του χώρου όπως τον Ορέστη, τον Γιάνναρο και τον Βασίλαρο, έχει ετοιμάσει και θα παρουσιάσει στο Πατρινό κοινό την ιστορική παράσταση “Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις”, ένα έργο που είχε γράψει ο Μίμαρος (Δημήτρης Σαρδούνης), δανειζόμενος στοιχεία από τον Άγιο Γεώργιο και τον δράκο και το είχε παρουσιάσει το 1890 στο σημείο στο ηλιακό ρολόι, που εκείνη την εποχή υπήρχε ένα καφενείο του Γιάκα και πλατάνια γύρω.
Αυτή η παράσταση πλέον θεωρείται ιστορική, η 1η παράσταση Ελληνικού Καραγκιόζη που καταγράφηκε στα χρονικά.
Όπως ανέφερε ο Κώστας Μακρής στο thebest.gr, ένας ταλαντούχος δημιουργός που ξεκίνησε να παίζει καραγκιόζη πιτσιρικάς το 1967 στο θρυλικό «Ρεκόρ» στην πλατεία Μαρούδα, ο Μίμαρος (1859-1912) με πατέρα όπως λέγεται από το Μεσολόγγι και με θητεία ως ψάλτης στους ιερούς ναούς Παντανάσσης και Αγίου Ανδρέα, είχε δει παράσταση Οθωμανικού καραγκιόζη να παίζεται στον μόλο Αγ. Νικολάου και αυτό ήταν που του προξένησε την περιέργεια και το κίνητρο να ασχοληθεί έκτοτε με το είδος αυτό λαϊκής ψυχαγωγίας.
«Ο Μίμαρος που είναι θαμμένος στο Μεσολόγγι, ήταν αυτός που έβαλε την παράγκα του καραγκιόζη στα αριστερά και το σαράι στα δεξιά, που καθιέρωσε τον μπερντέ από τα 2 στα 4 μέτρα και που έβαλε ως ήρωες στα έργα του Καραγκιόζη τον Μπάρμπα Γιώργο, τον Σιόρ Διονύσιο, το κολλητήρι, την Αγλαΐα, τη γυναίκα του Καραγκιόζη, κ.α.
Η Πάτρα ήταν η γενέτειρα του Καραγκιόζη και ο Μίμαρος ο πατριάρχης του Ελληνικού καραγκιόζη, κάτι που πάντα έλεγε και ο αξέχαστος Ευγένιος Σπαθάρης», μας είπε συγκινημένος ο Κώστας Μακρής, ο οποίος συνεχίζει αξιέπαινα την τέχνη του θεάτρου σκιών έχοντας πλέον μαζί του και το γιο του Μπάμπη Μακρή.
Μάλιστα στο σημείο στο ηλιακό ρολόι αναμένεται να τοποθετηθεί το επόμενο διάστημα και αναθηματική πλάκα που θα θυμίζει σε όλους από δω και στο εξής πως εδώ παίχθηκε η 1η παράσταση ελληνικού καραγκιόζη.
Ο Μίμαρος είχε γράψει περί τα 23 έργα, τα πιο πολλά από τα οποία σώζονται και ξαναπαίζονται.
Στην εκδήλωση το Σάββατο 4/10 στα Ψηλαλώνια θα υπάρχει και 5μελής ζωντανή ορχήστρα, η Μπάντα του Μίμαρου όπως αποκαλούνται οι εν λόγω μουσικοί, ενώ πριν την έναρξη της παράστασης θα εμφανιστεί η ιστορική Πατρινή ανδρική χορωδία Ορφέας.
«Τα συναισθήματα είναι έντονα καθώς 135 χρόνια μετά, στο ίδιο σημείο θα παρουσιαστεί αυτούσια η πρώτη παράσταση του Μίμαρου, όπως και τότε με χάρτινες φιγούρες και κεριά.
Ο Καραγκιόζης παραμένει πάντα διαχρονικός, δεν “μασάει”, είναι απίστευτο πόσα νέα παιδιά ασχολούνται με τον καραγκιόζη και το θέατρο σκιών σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε ο Κώστας Μακρής, ο οποίος έχει το δικό του μπερντέ στην οδό Γερμανού 65, έχοντας συστήσει το Μαύρο Θέατρο Πάτρας.
«Ο Καραγκιόζης παραμένει διαχρονικός και ακμαιότατος παρά τις αλλαγές και τις προκλήσεις των καιρών», τόνισε στο thebest.gr ο Κώστας Μακρής προσθέτοντας πως ο Πατρινός καραγκιόζης ξεχώριζε πάντα καθώς ήταν και πιο πολιτικοποιημένος καθώς καυτηρίαζε και σατίριζε τα κακώς κείμενα του τόπου.
Να προσθέσουμε πως για τις ανάγκες της αναβίωσης της ιστορικής παράστασης του Μίμαρου, θα τοποθετηθούν 200 καθίσματα.
Εκτός από την παράσταση που ετοιμάζεται με μεράκι, όρεξη και αγάπη από τον Κώστα Μακρή, αυτό το διήμερο εκδηλώσεων με γενικό τίτλο «Το πρώτο κερί στον μπερντέ» που διοργανώνει το Μαύρο Θέατρο Πάτρας με την αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, περιλαμβάνει και μία Ημερίδα με θέμα «Αναβιώνοντας τις απαρχές του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών» που θα γίνει την Κυριακή 5/10 στις 10.30 το πρωί στο θεατράκι Αγορά στην οδό Καραϊσκάκη 149 στην Πάτρα και θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Αχαιός Υφυπουργός πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας. Η ενημερωτική Ημερίδα τεκμηρίωσης έχει την επιστημονική ευθύνη της Μαρίνας Καψαμπέλη, η οποία είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, ιστορικός & ερευνήτρια του Θεάτρου Σκιών.
Η Ημερίδα αυτή αποσκοπεί στη χαρτογράφηση των συνθηκών που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα, τις επιδράσεις που είχε στην εξελικτική πορεία του θεάματος, που ορίζουν ως αναγκαία την ανάδειξη και διατήρηση της προσφοράς του.
Πρόγραμμα Ημερίδας
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
Θέατρο “Αγορά”, Πάτρα
10:30 -11:00: Προσέλευση
11:00 - 11:10: Χαιρετισμός Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Ιάσονα Φωτήλα
11:15 - 11:30: Πίσω από τις σκιές
Ταινία μικρού μήκους του Κωνσταντίνου Ποταμιάνου,
Εισαγωγή από τον υπεύθυνο θεάτρου Αγορά, Κώστα Μαλαμή
11:30 - 12:15: Πρώτη ενότητα
Η Πάτρα ως γεωγραφικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα
• Χρήστος Μούλιας, Η ιστορία και η κοινωνία της Πάτρας στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.
• Ιωάννα Παπαγεωργίου, Θεάματα προς τέρψιν του πατρινού λαού κατά τον 19ο αιώνα: Καφωδεία – ιπποδρόμια – κουκλοθέατρο - ταχυδακτυλουργοί – σχοινοβάτες –παλαιστές.
• Άκης Χατζημικές, Μουσικές στην πόλη των Πατρών, στο πέρασμα για τον 20ο αιώνα.
12:15 -12:30: Διάλλειμα
12:30 - 13:15 Δεύτερη ενότητα
Ο καραγκιοζοπαίχτης Δημήτρης Σαρδούνης
• Άρης Μηλιώνης, Ο καλλιτέχνης και η δραματουργία του.
• Αριστοτέλης Μακρής, Η θεματογραφία των παραστάσεων του Μίμαρου. “Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις”.
• Δρ. Μαρίνα Καψαμπέλη, Δημήτρης Σαρδούνης (Μίμαρος), ο μύθος του γενάρχη.
13:15 - 14:00: Τρίτη ενότητα
Η αναβίωση της παράστασης “Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις”
• Κώστας Μακρής, Ανακατασκευάζοντας τα εργαλεία για την παράσταση.
• Σωτήρης Παπατραγιάννης, Ανασύσταση της ορχήστρας του Μίμαρου.
14:00 - 14:30: Ερωτήσεις - Συζήτηση
Λήξη Ημερίδας
Ομιλητές/τριες
• Χρήστος Μούλιας, δικηγόρος - ερευνητής της ιστορίας της Πάτρας
• Ιωάννα Παπαγεωργίου, καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πατρών
• Άκης Χατζημικές, μουσικολόγος
• Άρης Μηλιώνης, συγγραφέας-ερευνητής Θεάτρου Σκιών
• Αριστοτέλης Μακρής, Θεατρολόγος, μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών
• Μαρίνα Καψαμπέλη, διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, ιστορικός - ερευνήτρια Θεάτρου Σκιών
• Κώστας Μακρής, καραγκιοζοπαίχτης – λαϊκός καλλιτέχνης
• Σωτήρης Παπατραγιάννης, μουσικός- ερευνητής Θεάτρου Σκιών
*Τις εκδηλώσεις υποστηρίζει και η Εταιρία Πολιτισμού Ρωγμή. Οι εκδηλώσεις είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ και τελούν όπως προείπαμε, υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
*Ο Κώστας Μακρής και η οικογένειά του, συνεχίζοντας την μεγάλη παράδοση της Σχολής των Πατρινών Καραγκιοζοπαιχτών, φωτίζουν και αναβιώνουν τις απαρχές του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών.
Μετά από προσπάθειες και συνεχή έρευνα 30 ετών, καθώς και συλλογής αντικειμένων και τεκμηρίων, το Μαύρο Θέατρο Πάτρας υλοποιεί ένα ισχυρό αίτημα όλων των Καραγκιοζοπαιχτών και των ανθρώπων του λαϊκού πολιτισμού, φέρνοντας και πάλι στο φως το ξεκίνημα του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών & στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η αναβίωση της ιστορικής παράστασης του Μίμαρου, του 1890 για να μάθει και να εκτιμήσει την τέχνη του ελληνικού καραγκιόζη το νεότερο κοινό.
*Η βασική φωτ. έχει credit Βασίλης Παπιωάννου.
