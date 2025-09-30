Πάτρα: Ο Κώστας Μακρής αναβιώνει την πρώτη παράσταση ελληνικού καραγκιόζη, του αξέχαστου Μίμαρου και μιλάει στο thebest

Ξεχωριστή αναμένεται να είναι η παράσταση θεάτρου σκιών που θα δοθεί αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, στα Ψηλαλώνια στο σημείο που βρίσκεται το ηλιακό ρολόι.

Ο συμπολίτης καραγκιοζοπαίκτης Κώστας Μακρής, ένας καλλιτέχνης που πρόλαβε όλους τους μεγάλους του χώρου όπως τον Ορέστη, τον Γιάνναρο και τον Βασίλαρο, έχει ετοιμάσει και θα παρουσιάσει στο Πατρινό κοινό την ιστορική παράσταση “Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις”, ένα έργο που είχε γράψει ο Μίμαρος (Δημήτρης Σαρδούνης), δανειζόμενος στοιχεία από τον Άγιο Γεώργιο και τον δράκο και το είχε παρουσιάσει το 1890 στο σημείο στο ηλιακό ρολόι, που εκείνη την εποχή υπήρχε ένα καφενείο του Γιάκα και πλατάνια γύρω.

Αυτή η παράσταση πλέον θεωρείται ιστορική, η 1η παράσταση Ελληνικού Καραγκιόζη που καταγράφηκε στα χρονικά.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Μακρής στο thebest.gr, ένας ταλαντούχος δημιουργός που ξεκίνησε να παίζει καραγκιόζη πιτσιρικάς το 1967 στο θρυλικό «Ρεκόρ» στην πλατεία Μαρούδα, ο Μίμαρος (1859-1912) με πατέρα όπως λέγεται από το Μεσολόγγι και με θητεία ως ψάλτης στους ιερούς ναούς Παντανάσσης και Αγίου Ανδρέα, είχε δει παράσταση Οθωμανικού καραγκιόζη να παίζεται στον μόλο Αγ. Νικολάου και αυτό ήταν που του προξένησε την περιέργεια και το κίνητρο να ασχοληθεί έκτοτε με το είδος αυτό λαϊκής ψυχαγωγίας.

«Ο Μίμαρος που είναι θαμμένος στο Μεσολόγγι, ήταν αυτός που έβαλε την παράγκα του καραγκιόζη στα αριστερά και το σαράι στα δεξιά, που καθιέρωσε τον μπερντέ από τα 2 στα 4 μέτρα και που έβαλε ως ήρωες στα έργα του Καραγκιόζη τον Μπάρμπα Γιώργο, τον Σιόρ Διονύσιο, το κολλητήρι, την Αγλαΐα, τη γυναίκα του Καραγκιόζη, κ.α.

Η Πάτρα ήταν η γενέτειρα του Καραγκιόζη και ο Μίμαρος ο πατριάρχης του Ελληνικού καραγκιόζη, κάτι που πάντα έλεγε και ο αξέχαστος Ευγένιος Σπαθάρης», μας είπε συγκινημένος ο Κώστας Μακρής, ο οποίος συνεχίζει αξιέπαινα την τέχνη του θεάτρου σκιών έχοντας πλέον μαζί του και το γιο του Μπάμπη Μακρή.

Μάλιστα στο σημείο στο ηλιακό ρολόι αναμένεται να τοποθετηθεί το επόμενο διάστημα και αναθηματική πλάκα που θα θυμίζει σε όλους από δω και στο εξής πως εδώ παίχθηκε η 1η παράσταση ελληνικού καραγκιόζη.

Ο Μίμαρος είχε γράψει περί τα 23 έργα, τα πιο πολλά από τα οποία σώζονται και ξαναπαίζονται.

Στην εκδήλωση το Σάββατο 4/10 στα Ψηλαλώνια θα υπάρχει και 5μελής ζωντανή ορχήστρα, η Μπάντα του Μίμαρου όπως αποκαλούνται οι εν λόγω μουσικοί, ενώ πριν την έναρξη της παράστασης θα εμφανιστεί η ιστορική Πατρινή ανδρική χορωδία Ορφέας.

«Τα συναισθήματα είναι έντονα καθώς 135 χρόνια μετά, στο ίδιο σημείο θα παρουσιαστεί αυτούσια η πρώτη παράσταση του Μίμαρου, όπως και τότε με χάρτινες φιγούρες και κεριά.

Ο Καραγκιόζης παραμένει πάντα διαχρονικός, δεν “μασάει”, είναι απίστευτο πόσα νέα παιδιά ασχολούνται με τον καραγκιόζη και το θέατρο σκιών σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε ο Κώστας Μακρής, ο οποίος έχει το δικό του μπερντέ στην οδό Γερμανού 65, έχοντας συστήσει το Μαύρο Θέατρο Πάτρας.

«Ο Καραγκιόζης παραμένει διαχρονικός και ακμαιότατος παρά τις αλλαγές και τις προκλήσεις των καιρών», τόνισε στο thebest.gr ο Κώστας Μακρής προσθέτοντας πως ο Πατρινός καραγκιόζης ξεχώριζε πάντα καθώς ήταν και πιο πολιτικοποιημένος καθώς καυτηρίαζε και σατίριζε τα κακώς κείμενα του τόπου.