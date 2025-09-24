Πάτρα: «Το πρώτο κερί στον μπερντέ»- Αναβιώνοντας τις απαρχές του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις γύρω από την αναβίωση των απαρχών του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα.

Η πρώτη αφορά στην αναβίωση ιστορικής παράστασης Μίμαρου, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 8 μμ, στα Ψηλαλώνια και η δεύτερη την ημερίδα με θέμα «Αναβιώνοντας τις απαρχές του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 10:30πμ Θέατρο Αγορά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "το Μαύρο Θέατρο της Πάτρας, μετά την μεγάλη έκθεση «Οι Βαλίτσες των Σκιών ταξιδεύουν», που υλοποιήθηκε υπό την Αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και ταξίδεψε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, συνεχίζει τη δημιουργική του πορεία υλοποιώντας ένα όνειρο όλης της κοινότητας του Θεάτρου Σκιών.

Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο πως η πρώτη παράσταση εξελληνισμένου Καραγκιόζη πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το 1890, από τον Δημήτριο Σαρδούνη, ή Μίμαρο.

Ο Μίμαρος, που θεωρείται ο πρωτεργάτης του “Έλληνα” Καραγκιόζη, δανείστηκε από το Θέατρο Σκιών της Ανατολής τον Καραγκιόζη, άλλαξε τα χαρακτηριστικά, το ύφος και την φρασεολογία του και δημιούργησε ένα ολόκληρο σύμπαν ηρώων και χαρακτήρων.

Εκεί λοιπόν στην Πάτρα, στην θέση Γκρεμός στα Ψηλά Αλώνια, παρουσιάστηκε το 1890 η πρώτη παράσταση του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, όπως συμφωνούν οι μελετητές και αναφέρεται σε γραπτές μαρτυρίες.

Ήταν η παράσταση “Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις”, έργο που έγραψε ο Μίμαρος, δανειζόμενος στοιχεία από τον Άγιο Γεώργιο και τον δράκο.

Το ιστορικό αυτό γεγονός, 135 χρόνια μετά, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί ως εκδήλωση αναβίωσης, στο ίδιο ακριβώς σημείο, υπό το φως των κεριών, όπως τότε, εμπλουτίζοντας το πολύτιμο στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και Λαϊκού Πολιτισμού: Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών και τον Έλληνα Καραγκιόζη.

Ο Κώστας Μακρής και η οικογένειά του, συνεχίζοντας την μεγάλη παράδοση της Σχολής των Πατρινών Καραγκιοζοπαιχτών, φωτίζουν και αναβιώνουν τις απαρχές του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών.

Μετά από προσπάθειες και συνεχή έρευνα 30 ετών, αλλά και συλλογή αντικειμένων και τεκμηρίων, το Μαύρο Θέατρο Πάτρας υλοποιεί ένα ισχυρό αίτημα όλων των Καραγκιοζοπαιχτών και των ανθρώπων του λαϊκού πολιτισμού, φέρνοντας και πάλι στο φως το ξεκίνημα του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών.

Πρόκειται για την αναβίωση των απαρχών του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών με την αναβίωση της ιστορικής πρώτης παράστασης Θεάτρου Σκιών, στον αυθεντικό τρόπο και με τα ίδια μέσα και εργαλεία.

Στο ίδιο σημείο, με αναπαραγωγή των αυθεντικών φιγούρων, σκηνικών και εργαλείων, με το διασωθέν κείμενο και ανάλογη ορχήστρα..

Η σχεδιαζόμενη δράση περιλαμβάνει εκτός από την εκδήλωση αναβίωσης της πρώτης παράστασης, ενημερωτική ημερίδα τεκμηρίωσης με την επιστημονική ευθύνη της Μαρίνας Καψαμπέλη, διδάκτορα Κοινωνιολογίας, ιστορικό - ερευνήτρια Θεάτρου Σκιών".