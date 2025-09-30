Το Αληθινό Πρόσωπο της “Διαγραφής”: Η Νέα Δημοκρατία επιβραβεύει τη Χυδαιότητα και περιφρονεί τους Πολίτες

Η υποκρισία έχει όρια, αλλά προφανώς όχι για τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος διεγράφη -δήθεν- για τη χυδαία, σεξιστική επίθεση εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου και για την προσβολή του ιερού ζητήματος της μητρότητας, αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη ακόμα και μετά από απαίτηση του Προέδρου της Βουλής. Και τώρα, με κυνισμό που προκαλεί αηδία, η Νέα Δημοκρατία αφήνει ανοιχτή την πόρτα της επιστροφής του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος είχε διαγραφεί για τον προπηλακισμό υπαλλήλου στο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η “κανονικότητα” της Νέας Δημοκρατίας: η χυδαιότητα όχι μόνο δεν τιμωρείται, αλλά ανταμείβεται.

Η Νέα Δημοκρατία δεν διαγράφει για λόγους αρχών. Διαγράφει για το θεαθήναι, για να ξεγελάσει πρόσκαιρα την κοινή γνώμη. Μόλις κοπάσει ο θόρυβος, οι αγκάλες της ανοίγουν ξανά για τους “αποκηρυγμένους”. Σαν να μας λένε ότι η ύβρις, η προσβολή των θεσμών, η απαξίωση της ίδιας της Βουλής δεν έχουν καμία σημασία. Το μόνο που μετράει είναι η κομματική πειθαρχία και η προστασία των “δικών τους παιδιών”.

Όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης καμάρωνε ότι έχουν την πλειοψηφία με το 41% που τους έδωσε ο κόσμος, ίσως να εννοούσε κάτι πολύ χειρότερο. Ότι οι πολίτες είναι συνυπεύθυνοι, συνένοχοι σε αυτή την αλαζονεία και την ασυλία, γιατί με την ψήφο τους νομιμοποίησαν το ήθος αυτής της εξουσίας. Αν έτσι είναι, τότε η κοροϊδία δεν αφορά μόνο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αφορά κάθε πολίτη που βλέπει ότι σε αυτή τη χώρα η προσβολή, η βία, η αλαζονεία δεν οδηγούν σε πολιτικό θάνατο, αλλά σε πολιτική αποκατάσταση και ανέλιξη. Προφανώς, θεωρούν ότι απευθύνονται σε άβουλα όντα που καταπίνουν αμάσητα ό,τι τους σερβίρει η κυβέρνηση, χωρίς κριτική σκέψη και χωρίς να αντιλαμβάνονται την περιφρόνηση με την οποία τους αντιμετωπίζουν.

Η πραγματική ποινή δεν είναι η “διαγραφή” που επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Η πραγματική ποινή είναι η σιωπή μας. Αν σωπάσουμε, τότε έχουμε ήδη αποδεχθεί ότι η χυδαιότητα είναι το νέο διαβατήριο για την καριέρα στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό, είναι ανεπίτρεπτο.

Γιώργος Καρβουνιάρης δημοσιογράφος, υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας τον Μάιο και τον Ιούνιο 2023, τ. μέλος Ν.Ε. Επιτροπής Αχαΐας ΠΑΣΟΚ