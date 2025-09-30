ΚοινοΤοπία: Οι Άγραφοι Νόμοι της Οικογένειας- Πώς να τους αξιοποιούμε για την ουσιαστική της ενότητα

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την Προαγωγή της Υγείας και της ποιότητας ζωής οργανώνει αρχικά εισαγωγικό σεμινάριο με Θέμα: Οι Άγραφοι Νόμοι της Οικογένειας: Πώς να τους αξιοποιούμε για την ουσιαστική της ενότητα.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η παρουσίαση ‘‘αφορμή για διοργάνωση κύκλου εργαστηρίων’’ θα γίνει από την ψυχολόγο/οικογενειακή θεραπεύτρια/συγγραφέα ΜΑ, AAMFT clinical designation Μαγδαληνή Αγραφιώτη στον πολυχώρο της οργάνωσης, Καραϊσκάκη 153, ισόγειο, (μεταξύ Πατρέως και Καραϊσκάκη) την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 7.30μμ, με ελεύθερη είσοδο.

Λόγω περιορισμένων θέσεων χρειάζεται να γίνει κράτηση στη γραμματεία της οργάνωσης 2610.622250 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11πμ-2μμ & Πέμπτη, Παρασκευή 7-9μμ και στο 2610.277171 τις υπόλοιπες ώρες, καθώς και στο info@koinotopia.gr. Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η οικογένεια ως θεσμός έχει τους δικούς της άγραφους κανόνες. Είναι εκείνοι οι κανόνες που διαμορφώνουν τη δυναμική των σχέσεων, καθορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας και επηρεάζουν την αρμονία και την ευημερία όλων των μελών.

Ο κύκλος των 4 δίωρων βιωματικών εργαστηρίων που θα ακολουθήσουν το εισαγωγικό σεμινάριο -για όλο τον Οκτώβριο, κάθε Πέμπτη- χρειάζονται και αυτά κράτηση θέσης. Στα τέσσερα αυτά δίωρα, θα εξερευνήσουμε τους άγραφους νόμους που διέπουν την οικογενειακή ζωή, μαθαίνοντας πώς να τους αναγνωρίζουμε και να τους αξιοποιούμε για να χτίσουμε πιο υγιείς και λειτουργικές σχέσεις.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν βιωματικά τις οικογενειακές δυναμικές.

1η Συνάντηση: Το κυρίαρχο συναισθηματικό κλίμα: Ανακάλυψε τον καθοριστικό του ρόλο και πώς να το αξιοποιείς για τη βελτίωση των σχέσεων

2η Συνάντηση: Τέσσερις συμπεριφορές που διχάζουν: Εντόπισε τέσσερα είδη συμπεριφορών που βλάπτουν την οικογενειακή ενότητα και την αυτοεκτίμηση

3η Συνάντηση: Τρίγωνα και τριγωνοποίηση: Κατανόησε τι είναι και μάθε να αναγνωρίζεις παραδείγματα προς αποφυγή

4η Συνάντηση: Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης: Μάθε πώς να επαναφέρεις την εμπιστοσύνη όταν έχει χαθεί. Συμπεράσματα

Η Μαγδαληνή Αγραφιώτη είναι ψυχολόγος και οικογενειακή θεραπεύτρια με πολυετή εμπειρία στο σχολικό σύστημα του Τορόντο, Καναδά, και ως καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Μαράσλειου Διδασκαλείου. Εργάστηκε ως ψυχολόγος σε ιδιωτικά σχολεία, δίνοντας την ψυχολογική υποστήριξη μαθητών, των οικογενειών τους και εκπαιδευτικών. Είναι μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Λειτουργικής Επικοινωνίας, Θεραπείας και Εκπαίδευσης, συνεισφέροντας στην Ειδική Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης ΟΣΕΛΟΤΟΣ. Συγγραφέας δύο βιβλίων, δημιούργησε το πρόγραμμα "Μάθηση με το Νου και την Καρδιά", προωθώντας την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών μέσω βιωματικών προσεγγίσεων. Κλινικό Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Θεραπευτών Ζευγαριών και Οικογένειας, AAMFT.