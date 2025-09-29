Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: «Ξυπνούν» οι μνήμες της απελευθέρωσης- Δράσεις για τις 4 Οκτωβρίου 1944

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου

Με αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα στις 4 Οκτωβρίου 1944, ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει ένα διήμερο εκδηλώσεων μνήμης και τιμής στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Οι μνήμες από την απελευθέρωση της Πάτρας στις 4 Οκτωβρίου του 1944 θα «ξυπνήσουν» το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου 2025 (Παρασκευή – Σάββατο), με την πραγματοποίηση διήμερων δράσεων που διοργανώνει o Δήμος Πατρέων.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9.00 το βράδυ την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην πλατεία Παντοκράτορος, με το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου της Πάτρας και την Ορχήστρα του, να παρουσιάζουν τα «Ρεμπέτικα της κατοχής».

Το πρωί του Σαββάτου στα Ψηλαλώνια (11.00 π.μ.), στον τόπο εκτέλεσης των Αγωνιστών της Αντίστασης, θα γίνει κατάθεση στεφάνων.

Στις 6.30 το απόγευμα, με αφετηρία την δεξαμενή η οποία βρίσκεται κάτω από το κάστρο της Πάτρας, θα ξεκινήσει περίπατος μνήμης σε σημεία της πόλης όπου σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα έγιναν μάχες για την απελευθέρωσή της, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Η πορεία θα ακολουθήσει την διαδρομή των επιχειρήσεων του Ε.Λ.Α.Σ., Κάστρο – Παντοκράτορα – φυλακές Μαργαρίτη – παλαιό Νοσοκομείο όπου έγινε απελευθέρωση κρατουμένων από της αγωνιστές του Ε.Λ.Α.Σ.

Αφηγηματικά και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων θα εξιστορούνται τα σημαντικά γεγονότα της εποχής και θα προβάλλονται ντοκουμέντα των ιστορικών αυτών ημερών.

Ο περίπατος θα συνεχιστεί στη Γερμανού και την Ηλείας (στο σημείο που σκοτώθηκε ο ΕΛΑΣίτης λοχίας Γιώργος Ράμμος και ο ΕΠΟΝίτης Ορέστης Βασιλακόπουλος), πλατεία Αγ. Γεωργίου – Γεροκωστοπούλου- Πλατεία Γεωργίου – Μαιζώνος και θα καταλήξει στο Παλαιό Δημαρχείο.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών θα υπάρξει ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων Απελευθέρωση Πάτρας

Culture