Πάτρα: Η Ορχήστρα των Νυκτών Εγχόρδων μάγεψε στα Σκαλιά της Πατρέως για τα «Μαρκάτια»- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Μουσική κάτω από το φως του φεγγαριού

Μια μοναδική μουσική βραδιά χάρισε στο κοινό της Πάτρας η Ορχήστρα των Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων, που εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στα ιστορικά Σκαλιά της Πατρέως, γεμίζοντας την Άνω Πόλη με ήχους και εικόνες εξαιρετικής αισθητικής.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα “Μαρκάτια” και έλαβε χώρα κάτω από το φως του φεγγαριού και μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, προσέλκυσε πλήθος κόσμου, ο οποίος απόλαυσε ένα πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, με έργα που αναδείκνυαν την ομορφιά και τις δυνατότητες των νυκτών εγχόρδων – μαντολίνα, κιθάρες, μαντόλες και κοντραμπάσο.

Η Ορχήστρα των Νυκτών Εγχόρδων, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σύνολα της Πάτρας, απέδειξε για ακόμη μία φορά τον σπουδαίο ρόλο της στη μουσική ζωή της πόλης, προσφέροντας μια συναυλία-κατάθεση ψυχής, σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς υπαίθριους χώρους του αστικού τοπίου.

