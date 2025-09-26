Πάτρα- ArtWalk 10: Η νέα τοιχογραφία στην 3ου Ορειβατικού που τράβηξε τα βλέμματα -ΦΩΤΟ

Ένα νέο εντυπωσιακό έργο street art κοσμεί την Πάτρα, στο πλαίσιο του ArtWalk 10.

Ο διάσημος Αυστραλός καλλιτέχνης Fintan Magee ολοκλήρωσε τη νέα του τοιχογραφία στην οδό 3ου Ορειβατικού 24, μεταμορφώνοντας έναν απλό τοίχο σε καμβά γεμάτο χρώμα, συμβολισμούς και μηνύματα.

Ο Magee, με έδρα το Σίδνεϊ, είναι ένας από τους κορυφαίους κοινωνικούς ρεαλιστές του παγκόσμιου street art κινήματος. Με έργα που κοσμούν πόλεις όπως το Λονδίνο, τη Ρώμη, τη Μόσχα, το Λος Άντζελες και το Μπουένος Άιρες, φέρνει στην Πάτρα την ιδιαίτερη ματιά του, συνδυάζοντας αισθητική και κοινωνική κριτική.