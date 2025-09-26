Πάτρα- ArtWalk 10: Η νέα τοιχογραφία στην 3ου Ορειβατικού που τράβηξε τα βλέμματα -ΦΩΤΟ

Χρώμα και νοήματα από τον Fintan Magee
Ένα νέο εντυπωσιακό έργο street art κοσμεί την Πάτρα, στο πλαίσιο του ArtWalk 10.
Ο διάσημος Αυστραλός καλλιτέχνης Fintan Magee ολοκλήρωσε τη νέα του τοιχογραφία στην οδό 3ου Ορειβατικού 24, μεταμορφώνοντας έναν απλό τοίχο σε καμβά γεμάτο χρώμα, συμβολισμούς και μηνύματα.
Ο Magee, με έδρα το Σίδνεϊ, είναι ένας από τους κορυφαίους κοινωνικούς ρεαλιστές του παγκόσμιου street art κινήματος. Με έργα που κοσμούν πόλεις όπως το Λονδίνο, τη Ρώμη, τη Μόσχα, το Λος Άντζελες και το Μπουένος Άιρες, φέρνει στην Πάτρα την ιδιαίτερη ματιά του, συνδυάζοντας αισθητική και κοινωνική κριτική.
Πάτρα: Η χαλασμένη μπάρα στην οδό Πανεπιστημίου- Μαθητές και κάτοικοι αναγκάζονται να περπατούν στο δρόμο- ΦΩΤΟ
Πάτρα: Ο σκουπιδότοπος της Βορείου Ηπείρου- Το περιστατικό της πτώσης μητέρας με καροτσάκι που θορύβησε τους κατοίκους- ΦΩΤΟ
Απίστευτες καταστάσεις στα σχολεία της Πάτρας: Μαθητές δέχθηκαν επίθεση με πυροτέχνημα (!) από μαθητές γειτονικού σχολείου- «Τι θα γίνει αν κάποιο παιδί χτυπήσει σοβαρά;»- ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr