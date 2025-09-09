Ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Fintan Magee έρχεται στην Πάτρα

Στο πλαίσιο του ArtWalk 10 - Από τις 16-9, η οδός 3ου Ορειβατικού 24 θα γεμίσει χρώμα & νοήματα μέσα από μια νέα, μεγάλης κλίμακας τοιχογραφία
Το ArtWalk 10, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ street art στην Ελλάδα, φέρνει στην Πάτρα έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της εποχής μας: τον Fintan Magee! Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η οδός 3ου Ορειβατικού 24 θα γεμίσει χρώμα και νοήματα μέσα από μια νέα, μεγάλης κλίμακας τοιχογραφία.
Ο Magee, με έδρα το Σίδνεϊ, είναι ένας από τους κορυφαίους κοινωνικούς ρεαλιστές του παγκόσμιου street art κινήματος. Γεννημένος το 1985 στη Νέα Νότια Ουαλία, μεγάλωσε σε καλλιτεχνικό περιβάλλον και ξεκίνησε να ζωγραφίζει από πολύ μικρός. Σήμερα, τα έργα του κοσμούν πόλεις σε όλο τον κόσμο – από το Λονδίνο και τη Ρώμη, μέχρι τη Μόσχα, το Λος Άντζελες και το Μπουένος Άιρες.
Τα θέματα που εξερευνά μέσα από τις τοιχογραφίες του αγγίζουν όλους μας:
· τη μετανάστευση και την ποικιλομορφία,
· την κατανάλωση και τη σπατάλη,
· την απώλεια και τη μνήμη,
· την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.
Με το μοναδικό του ύφος, ο Magee συνδυάζει ρεαλιστική εικονογραφία με κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα, δημιουργώντας έργα που δεν είναι απλά εικόνες, αλλά ισχυρές ιστορίες στον δημόσιο χώρο.
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε σημαντικά φεστιβάλ, μουσεία και γκαλερί διεθνώς, ενώ έχει ξεχωρίσει σε εκθέσεις όπως οι “Waves” στο Παρίσι και “Nothing Makes Sense Anymore” στη Μελβούρνη. Παράλληλα, το έργο του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή μέσα όπως το Sydney Morning Herald, το Juxtapoz Magazine και το ABC News.
Με την τοιχογραφία που θα δημιουργήσει στην Πάτρα, ο Fintan Magee έρχεται να αφήσει το αποτύπωμά του στην πόλη, εντάσσοντας το ArtWalk 10 σε έναν ακόμη παγκόσμιο εικαστικό χάρτη.
Περισσότερες πληροφορίες για την Art in Progress και το έργο της θα βρείτε εδώ: https://linktr.ee/artinprogress.patras
