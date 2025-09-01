Η Πάτρα γίνεται καμβάς – Έρχεται το ArtWalk 10

Η Πάτρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για δέκατη (10η) συνεχή χρονιά το ArtWalk, το Διεθνές Φεστιβάλ Street Art που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς τέχνης στον δημόσιο χώρο στην Ελλάδα. Από τις 20 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η πόλη θα μετατραπεί ξανά σε έναν ανοιχτό καμβά, υποδεχόμενη καταξιωμένους καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του κόσμου.

ArtWalk 10 – Δέκα χρόνια δημιουργίας και μνήμης

Δέκα διοργανώσεις, δεκάδες καλλιτέχνες, εκατοντάδες εθελοντές και μια πόλη που έχει μάθει να κοιτάζει τους τοίχους της διαφορετικά. Το ArtWalk 10 δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ· είναι μια γιορτή της κοινωνίας των πολιτών, ένας διάλογος ανάμεσα στην τέχνη, την πόλη και τους ανθρώπους της.

Το ArtWalk 10 στο πλευρό των πυρόπληκτων πολιτών

Η φετινή διοργάνωση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την Πάτρα, που πρόσφατα βίωσε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της. Αν και δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, οι πληγές που άφησε πίσω της είναι μεγάλες – περιβαλλοντικές, υλικές αλλά και ψυχικές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το ArtWalk 10 στέκεται δίπλα στους πολίτες. Οι καλλιτέχνες, με τα έργα τους, θα επιχειρήσουν να δώσουν χρώμα στην ελπίδα, να τιμήσουν τη μνήμη και να στείλουν μηνύματα αλληλεγγύης και στήριξης, υπενθυμίζοντας πως η τέχνη μπορεί να θεραπεύει και να ενώνει.

Παράλληλες δράσεις και τοιχογραφίες

Πέρα από τη δημιουργία τοιχογραφιών, το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, συζητήσεις και συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και ομάδες της πόλης, ενισχύοντας τον διάλογο και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του ArtWalk 10, θα δημιουργηθούν οκτώ νέες μεγάλης κλίμακας τοιχογραφίες: επτά από διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες και μία με ξεχωριστό θεματικό χαρακτήρα.

Στο ArtWalk 10 συμμετέχουν οι εξής καλλιτέχνες:

· Ben Johnston (Καναδάς)

· Fintan Magee (Αυστραλία)

· Lonac (Κροατία)

· Guido Palmadessa (Αργεντινή) - κεντρική φωτ.,

· Aurora Campbell (Αυστραλία)

· Jorge Charrua (Πορτογαλία)

· Simek (Ελλάδα).