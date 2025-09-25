Τιμάται η 454η Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου

«…Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή που γνώρισαν οι περασμένοι ή τούτοι οι σημερινοί καιροί, ή που θα δούνε οι μελλούμενοι…», είχε πει ο Miguel de Cervantes Saavedra-Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο σπουδαίος Ισπανός συγγραφέας του "Δον Κιχώτη", ο οποίος είχε πάρει μέρος με το Ισπανικό ναυτικό στην Ναυμαχία του Lepanto τον Οκτώβριο του 1571 και είχε μάλιστα τραυματιστεί.

Ο Δήμος Ναυπακτίας λοιπόν τιμά και φέτος την Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7.10.1571), το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο.

Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

To αναλυτικό Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων Εορτασμού (5 Οκτωβρίου - 12 Οκτωβρίου 2025) είναι το παρακάτω:

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025

17:00 - 22:00, Έκθεση ζωγραφικής της Παρασκευής Τσιάρα - Τουμπάνου με τίτλο: «ΕΠΑΧΤΟΣ-ΝΑΤΠΑΚΤΟΣ-LEPANTO.

Το χθες και το σήμερα». Διάρκεια έκθεσης έως και 12/10, Κτήριο Τσώνη.

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025

19:00, Εγκαίνια Κέντρου Εμβαπτισμένης Πραγματικότητας για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Κτήριο Ξενία Ναυπάκτου.

Πέμπτη & Παρασκευή, 9-10 Οκτωβρίου 2025

10:00-12:00, «O Miguel de Cervantes Saavedra διηγείται…», δρώμενο για παιδιά από 9 έως 12 ετών από τον πολιτιστικό σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Αύλειος χώρος Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

Παρακευή, 10 Οκτωβρίου 2025

19:30, Παρέλαση - Αναγγελία Ναυμαχίας από τον Σύλλογο Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές

Λήξη Παρέλασης: Αύλειος χώρος Ιδρύματος Μπότσαρη

20:30, Διάλεξη της ιστορικού - ερευνήτριας και ποιήτριας δρ. Νάσας Παταπίου με τίτλο «Κύπρος και Ναυμαχία της Ναυπάκτου».

Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025

11:00, Υποδοχή του Ιταλικού συλλόγου «Amici di Lepanto».

Δημαρχείο Ναυπακτίας

16:00, 14ο Τουρνουά Σκακιού Blitz «Lepanto»

Αθλητικός Σκακιστικός Όμιλος Ναυπάκτου (ΑΣΟΝ) «ΕΠΑΧΤΟΣ». Παραλία Ψανής.

21:00 Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου και παρέλαση με τη συμμετοχή του Ιταλικού Συλλόγου «Amici di Lepanto» και του πολιτιστικού συλλόγου «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025

07:30 - 10:30, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Δοξολογία χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου

11:00, Επιμνημόσυνη Δέηση και ρίψη στεφάνων στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου.