Η ασυνέπεια του ενοικιαστή βάζει «κόφτη» στο επίδομα ενοικίου

Με βάση τις φορολογικές δηλώσεις των εκμισθωτών που αναγκάστηκαν να κάνουν δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, θα υπολογίζεται η ετήσια επιδότηση ενοικίου των ασυνεπών ενοικιαστών, όπως ορίζει η κοινή απόφαση των αρμοδίων υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.κ. Θ. Πετραλιά και Γ. Κώτσηρα.

Η ΚΥΑ Α.1132/2025 προσδιορίζει τη διαδικασία και τις εξαιρέσεις από την καταβολή της νέας ετήσιας επιδότησης των ενοικιαστών κατοικιών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΑΑΔΕ δύναται να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία και στοιχείο για τη διακρίβωση ενεργούς μίσθωσης βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και του ύψους του καταβληθέντος μισθώματος για το προηγούμενο φορολογικό έτος από τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2) των εκμισθωτών (υπεκμισθωτών), δηλώσεων ανείσπρακτων ενοικίων κ.λπ.

Σε περίπτωση ύπαρξης δήλωσης ανείσπρακτων ενοικίων από τους εκμισθωτές, η ΚΥΑ ρητά ορίζει ότι το ως άνω ετήσιο μίσθωμα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2).

Όπως σχολιάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται κατά μεγάλο μέρος στις επισημάνσεις της ΠΟΜΙΔΑ ότι δεν μπορεί να αγνοούνται οι δηλώσεις των ιδιοκτητών προς την ΑΑΔΕ για αναβολή φορολόγησης ανείσπρακτων μισθωμάτων και να «επιβραβεύονται» με επίδομα (!) όσοι ζήμιωσαν τόσο τους ιδιοκτήτες, όσο και το κράτος με την αποστέρηση των αντίστοιχων φορολογικών εσόδων του...

Ποσό ενίσχυσης και δικαιούχοι

Το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως τα 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις φοιτητικές κατοικίες προβλέπεται επίσης επιδότηση έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται μίσθωμα για κατοικία δηλωμένη ως φοιτητική. Σε περιπτώσεις περισσότερων παιδιών που μοιράζονται την ίδια κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για παράδειγμα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ για άγαμο, τις 28.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, ή τις 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αντίστοιχες προσαυξήσεις για έγγαμους και οικογένειες.

Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αντλεί στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε2) και τις δηλώσεις μίσθωσης, ώστε να διαπιστώνει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος ενοικίου. Η ενίσχυση ισούται με το ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, και θα καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων

Στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:

δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή

υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι)

οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν έως τις 20/10/2025, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:

εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία,

μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και

καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα,

οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή