Στο Κατάκολο η Εριέττα Κούρκουλου- Λάτση: Η τρυφερή ανάρτηση για τον παππού της

Στο Κατάκολο, τον τόπο καταγωγής του παππού της, Γιάννη Λάτση, βρέθηκε η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα συγκινητική εμπειρία.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της, περπάτησε με τα παιδιά της στα ίδια μέρη όπου κάποτε ο παππούς και η γιαγιά της, Γιάννης και Εριέττα, «ονειρεύτηκαν, ερωτεύτηκαν, γέλασαν και εξελίχθηκαν».

Κατά τη διάρκεια της βόλτας της στο πατρικό σπίτι του παππού της, ένας κάτοικος τη ρώτησε αν γνωρίζει σε ποιον ανήκει το σπίτι, εξηγώντας ότι ήταν του «Καπετάν Γιάννη του Λάτση που ξεκίνησε πάμφτωχος και έχτισε μια αυτοκρατορία». Η Εριέττα αποκάλυψε τότε ότι είναι η εγγονή του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια θερμή αγκαλιά και μερικές ανέκδοτες ιστορίες που δεν είχε ξανακούσει ποτέ.

Η ίδια ευχαρίστησε δημόσια για την υποδοχή και τη φιλοξενία, με χιούμορ σχολιάζοντας: «κι ας λένε ό,τι θέλουν για τη φάρα μας». 

