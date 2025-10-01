Δανάη Παππά για Βασίλη Μπισμπίκη: «Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να μιλήσω»

Η Δανάη Παππά και ο Βασίλης Μπισμπίκης εθεάθησαν να διασκεδάζουν μαζί σε ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ηθοποιός ενεπλάκη στο πολύκροτο τροχαίο στη Φιλοθέη.

Παρά τη δημόσια συζήτηση που έχει προκληθεί, η Δανάη Παππά δεν έχει σχολιάσει ούτε το γλέντι ούτε το ατύχημα. Βίντεο δείχνουν πως οι δυο τους χόρευαν μαζί σε έντονο κέφι, γεγονός που έχει φέρει ερωτήματα σχετικά με το αν η ηθοποιός γνωρίζει λεπτομέρειες για την κατάσταση του Βασίλη Μπισμπίκη εκείνο το βράδυ, όπως για παράδειγμα αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ωστόσο, όταν η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και η ρεπόρτερ Φαίη Φώτου τη συνάντησαν κατά την άφιξή της στις πρόβες της θεατρικής παράστασης όπου συμμετέχει, η ίδια απέφυγε να μπει στην ουσία. «Να είστε καλά! Βιάζομαι πάρα πολύ! Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να μιλήσω για τον κύριο Μπισμπίκη. Να είστε καλά», απάντησε χαρακτηριστικά.