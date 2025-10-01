Back to Top
Πάτρα: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου

Πολιτική η κηδεία του

Το τελευταιο αντίο στον δημοσιογράφο Ντίνο Βγενόπουλο οικογένεια, συγγενείς,φίλοι και συνεργάτες, στο Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο της Πάτρας.

Ο δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών μετά απο ασθένεια.

Το παρών στην πολιτική κηδεία του δίνει πλήθος κόσμου.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος υπήρξε ελεύθερο πνεύμα, αφοσιωμένος στην αλήθεια και τη δημοκρατία. Διακρίθηκε για τη μαχητική του δημοσιογραφία και την παρεμβατική πολιτική αρθρογραφία, ενώ ήταν ένας από τους τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Νίκου Τεμπονέρα.


Ήταν παντρεμένος με τη Ζωή Λαγογιάννη και πατέρας δύο γιων, του Ανδρέα και του Άγγελου

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδεία Πολιτική Κηδεία Ντίνος Βγενόπουλος

