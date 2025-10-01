Πλαζ Πάτρας: Το νυχτερινό μπάνιο για κάποιους φοιτητές είναι απόλαυση και τον Οκτώβρη

Κοντοζύγωνε το ξημέρωμα της Τετάρτης, ίσαμε μια ωρίτσα «ζωής» απέμενε του Σεπτέμβρη.

Κι όμως κάποιοι θέλησαν να απολαύσουν τη γλύκα του Πατραϊκού κάνοντας ένα νυχτερινό μπάνιο στην Πλαζ! Φοιτητές στην Πάτρα βλέπετε, πού να βρει κανείς εύκολα παραλία σε άλλες πόλεις «δυο βήματα» από το σπίτι του;

Οι δύο συγκεκριμένοι πάντως βρήκαν τον τρόπο και το κουράγιο και μάλιστα μετακινούμενοι με ποδήλατο, όλα τα καλά δηλαδή!

Σε πείσμα όλων όσοι εύχονται καλό χειμώνα μετά την άδεια του Δεκαπενταυγούστου ή την 1η Σεπτέμβρη ή την 21η Σεπτέμβρη, οι δύο νεαροί απόλαυσαν το μπάνιο σε μια «ζωντανή» Πλαζ (είχε κάμποσο κόσμο στην Καντίνα), ενώ δέχθηκαν αμέσως μετά την βουτιά τους, να συνδράμουν διακριτικά στην παραγωγή του συγκεκριμένου άρθρου, ποζάροντας στον φακό μας.

Και γιατί να μην κάνουν μπάνιο; Η θερμοκρασία ήταν 21 C, ενώ μέσα στη θάλασσα 2-3 βαθμούς περισσότερο.

Την ίδια ώρα που το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της Πάτρας με το Welcome to UP 2025 υποδέχεται τους νέους φοιτητές, η Πλαζ της πόλης έστησε τη δική της υποδοχή. Με σύμμαχο το φεγγάρι που την «ασήμωνε» από ψηλά.

Καλές βουτιές λοιπόν σε όσους έχουν το θάρρος ακόμα, καλή σταδιοδρομία στους φοιτητές στην Πάτρα!