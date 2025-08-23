Το μυστικό της μακροζωίας βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Οχάιο, οι άνθρωποι που ζουν κοντά στη θάλασσα τείνουν να ζουν περισσότερο από εκείνους που κατοικούν κοντά σε εσωτερικά ύδατα, όπως ποτάμια και λίμνες. Η μελέτη αυτή αναλύει δεδομένα απογραφής 66.263 ατόμων, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ του τόπου κατοικίας και του προσδόκιμου ζωής τους.

Παράκτιες περιοχές και προσδόκιμο ζωής

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι κάτοικοι παράκτιων περιοχών ζουν κατά μέσο όρο ένα ή και περισσότερα χρόνια περισσότερο από τον μέσο όρο των 79 ετών. Αντίθετα, όσοι ζουν κοντά σε ποτάμια και λίμνες του αστικού ιστού, παρουσιάζουν προσδόκιμο ζωής κοντά στα 78 έτη. Ο επιστήμονας περιβαλλοντικής υγείας Jianyong Wu αναφέρει ότι οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών φαίνεται να ζουν περισσότερο λόγω των ευνοϊκών περιβαλλοντικών συνθηκών.



Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής

Η έρευνα υποδεικνύει ότι οι παράκτιες περιοχές προσφέρουν καλύτερη ποιότητα αέρα, λιγότερες ακραίες θερμοκρασίες και περισσότερες ευκαιρίες για αναψυχή, σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές κοντά σε ποτάμια και λίμνες. Επιπλέον, η διαβίωση κοντά στη θάλασσα συχνά συνδέεται με υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, καθώς τα σπίτια σε αυτές τις περιοχές τείνουν να έχουν υψηλότερη αξία.



Αντίθετα ευρήματα για εσωτερικά ύδατα

Αν και η διαβίωση κοντά σε ποτάμια και λίμνες μπορεί να προσφέρει κάποια οφέλη, όπως η πρόσβαση σε φυσικά τοπία, η έρευνα δείχνει ότι τα μειονεκτήματα της ζωής στην πόλη, όπως η ρύπανση, η φτώχεια και η έλλειψη ασφαλών ευκαιριών για σωματική άσκηση, μπορούν να μειώσουν τα πιθανά οφέλη για την υγεία. Ο οικολογικός γεωγράφος Yanni Cao αναφέρει ότι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε μειωμένο προσδόκιμο ζωής για τους κατοίκους των αστικών περιοχών κοντά σε εσωτερικά ύδατα.

Συμπεράσματα και προοπτικές

Η μελέτη αυτή ενισχύει την ιδέα ότι η διαβίωση κοντά στη θάλασσα μπορεί να έχει θετική επίδραση στη διάρκεια ζωής των ανθρώπων. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην υγεία και την ευημερία των κατοίκων. Περαιτέρω έρευνες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των ακριβών μηχανισμών που συνδέουν τη διαβίωση κοντά στη θάλασσα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

πηγή newmoney.gr