Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο επισήμως έκλεισε τα 116

Η Βρετανίδα Ethel Caterham έσβησε τα κεράκια της, γράφοντας ιστορία ως το μεγαλύτερο σε ηλικία ζωντανό άτομο στον πλανήτη
ΗEthel Caterham, η γηραιότερη γυναίκα και το πιο ηλικιωμένο άτομο στον κόσμο, γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της στις 21 Αυγούστου 2025.
Γεννημένη το 1909 στο χωριό Shipton Bellinger του Hampshire, η Caterham μεγάλωσε σε μια εποχή που βασιλιάς της Βρετανίας ήταν ο Εδουάρδος Ζ΄ και πρωθυπουργός ο Herbert Asquith, γεγονός που την καθιστά την τελευταία εν ζωή γυναίκα που γεννήθηκε υπό την κυριαρχία του Εδουάρδου.
Τον περασμένο Απρίλιο, όταν απεβίωσε η Βραζιλιάνα μοναχή Sister Inah Canabarro Lucas, η Caterham ανέλαβε τον άτυπο τίτλο της πιο ηλικιωμένης εν ζωή γυναίκας στον κόσμο. Η μέρα των γενεθλίων της κύλησε ήρεμα, όπως επιθυμούσε, στο ίδρυμα φροντίδας του Surrey όπου ζει τα τελευταία χρόνια, με την οικογένειά της στο πλευρό της. Η διοίκηση του κέντρου ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές, ενώ σημείωσε ότι η ίδια προτιμά την ηρεμία αντί της δημοσιότητας.
Η Caterham έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη ταξίδια και εμπειρίες: εργάστηκε ως εσωτερική βοηθός σε σπίτια στην Ινδία, έζησε σε Χονγκ Κονγκ και Γιβραλτάρ, και υπήρξε σύζυγος Βρετανού αξιωματικού που πέθανε το 1976. Απέκτησε δύο κόρες, εκ των οποίων η μία δεν ζει πια, ενώ σήμερα χαίρεται την αγάπη των εγγονιών και δισέγγονών της.
Το μυστικό της μακροζωίας της το συνοψίζει με απλότητα: «Δεν τσακώνομαι με κανέναν, ακούω και κάνω ό,τι θέλω». Μια φράση που αποτυπώνει την ήρεμη στάση ζωής που φαίνεται να της χάρισε δύναμη και αντοχή σε πάνω από έναν αιώνα ιστορίας.
Η Caterham αποτελεί ζωντανή γέφυρα ανάμεσα σε τρεις αιώνες, έχοντας δει τον κόσμο να αλλάζει δραματικά — από την εποχή που πρωτοκαθιερώθηκαν οι κρατικές συντάξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έως την ψηφιακή εποχή. Με τα 116 της χρόνια, γράφει το δικό της κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία της ανθρώπινης μακροζωίας.
