Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα «βρυχάται»- ΒΙΝΤΕΟ

«Ξύπνησε» για 31η φορά από τον Δεκέμβριο
Στη Χαβάη, το ηφαίστειο Κιλαουέα «ξύπνησε» για 31η φορά από τον Δεκέμβριο, εκτοξεύοντας λάβα σε ύψος 30 μέτρων, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.
Την Παρασκευή, ο βόρειος κρατήρας του άρχισε να εκσφενδονίζει συνεχώς λάβα το πρωί και λίγες ώρες αργότερα η λάβα υπερχείλισε, ενώ το απόγευμα εκτοξεύτηκαν εντυπωσιακές λάβες σαν σιντριβάνια.
Η έκρηξη περιορίστηκε στο εσωτερικό του κρατήρα και δεν απειλήθηκαν σπίτια.
Μερικοί τυχεροί κάτοικοι και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το φαινόμενο στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, ενώ η δραστηριότητα του ηφαιστείου μεταδίδεται και ζωντανά από την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ.
Η εθελόντρια του πάρκου Janice Wei, που καταγράφει σε φωτογραφίες και βίντεο τον κρατήρα Halemaumau- τον οποίο η παράδοση των ιθαγενών Χαβανέζων θεωρεί κατοικία της θεάς των ηφαιστείων, Πελέ-περιέγραψε: «Με κάθε έκρηξη, νιώθω σαν να κάθομαι στην πρώτη σειρά στο πιο εξαιρετικό θέαμα της φύσης».
Η Wei πρόσθεσε ότι η λάβα ακούγεται σαν κινητήρας αεροπλάνου ή κύματα που σκάνε, ενώ η θερμότητά της γίνεται αισθητή ακόμα και από πάνω από 1,5 χιλιόμετρο μακριά.
Το ηφαίστειο βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 200 μίλια νότια από την πόλη Χονολούλου, στο νησί Οάχου.
Η επισκεψιμότητα στο εθνικό πάρκο αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τις εκρήξεις να συμβάλλουν σε αυτό, ενώ η εκπρόσωπος του πάρκου, Jessica Ferracane, τόνισε ότι οι τελευταίες εκρήξεις διαρκούν συνήθως 10-12 ώρες.
Προειδοποίησε επίσης τους επισκέπτες να παραμένουν στα σηματοδοτημένα μονοπάτια και σημεία παρατήρησης λόγω επικίνδυνων βράχων και ρωγμών, και να κρατούν τα μικρά παιδιά κοντά, καθώς μια κατολίσθηση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.
Πηγή: enikos.gr/
