O viral Tik Toker των Καλαβρύτων και η... Ελληνίδα μάνα

Ο Γιώργος Γιαννούλιας είναι ένας γνωστός tok toker από την Κλειτορία Καλαβρύτων, ο οποίος παρουσιάζει με το δικό του απολαυστικό, χιουμοριστικό τρόπο την ελληνική οικογένεια και κυρίως την...Ελληνίδα μάνα.

Το "σενάριο" των βιντεο τις περισσότερες φορές εκτυλίσσεται στην Κλειτορία με πολλές αστείες στιγμές.

Πρωταγωνιστές στα βίντεο του 25χρονου είναι οι ίδιοι οι γονείς του. Ο Γιώργος Γιαννούλιας μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ "Όπου υπάρχει Ελλάδα" η οποία βρέθηκε στα Καλάβρυτα