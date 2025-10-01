Πάτρα: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου

Λόγω των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένονται στην περιοχή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου μέχρι τις νυχτερινές ώρες Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, ο Δήμος Πατρέων συνιστά με ανακοίνωσή τους στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να:

• Βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα.

• Βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά.

• Περιοριστούν στις αναγκαίες μετακινήσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

• Να αποφύγουν κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρά ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους και να μετακινηθούν σε ασφαλές υψηλό σημείο του σπιτιού.

• Μη διασχίζουν χείμαρρους πεζή ή με το αυτοκίνητο τους.

• Να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

• Μη πλησιάζουν σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Τέλος, οι δημότες καλούνται να επιδείξουν προσοχή στις μετακινήσεις τους, ειδικότερα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων θα βρίσκεται σε επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα με 24ωρη επιφυλακή προσωπικού.

Σε περίπτωση κινδύνου και προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 – 112 ή την Αστυνομία στο 100.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr