Πάτρα: Μέλη και φίλοι του Μορφωτικού Συλλόγου επισκέφθηκαν την έκθεση φωτογραφίας του Ρόμπερτ Μακ Κέιμπ

Την περασμένη Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, μέλη και φίλοι του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πάτρας επισκέφθηκαν, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, όπου και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουμ και να ξεναγηθούν στην υπέροχη έκθεση φωτογραφίας του διάσημου Αμερικανού φωτογράφου από το Σικάγο, ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας, Robert McCabe- Ρόμπερτ Μακ Κέιμπ, με θέμα « Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας».

Η κ. Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης, προσέφερε με τις γνώσεις της μια υπέροχη και εμπεριστατωμένη ξενάγηση στα μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πάτρας, την οποία & ευχαριστούν δημοσίως θερμά.

Ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τον Σύλλογό μας ήταν η παρουσία της αγαπητής συγγραφέως και φίλης του Συλλόγου, κ. Αθηνάς Κακούρη, συγγραφέως του εξαιρετικού βιβλίου "Πριμαρόλια", η οποία παρακολούθησε μαζί μας την έκθεση. Μια πραγματικά ζωντανή και εμπνευσμένη έκθεση.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!, τονίζει τέλος η ανακοίνωση.