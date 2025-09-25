Πάτρα: Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας που έχει έδρα στην Πατρών Αθηνών αρ. 9 (τηλ. 2610 439090), γιορτάζει & τιμά με σύνθημα "προχωράμε χαρούμενα, προχωράμε δημιουργικά", την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» που εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων από τις 27/9/2025 έως τις 22/10/2025 στην πόλη της Πάτρας.

Θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά η παρουσία και η συμμετοχή όλων, ηλικιωμένων και μη, σε όλες τις εκδηλώσεις, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι αυτή την Κυριακή 28-9-2025 το πρωί στην Ιερά Μονή Παναγίας Γηροκομήτισσας αρτοκλασία στη Θεία λειτουργία και κατόπιν καφέ στου Μαραβέλα, και ομιλία την Δευτέρα 29-9 στην αίθουσα της Πανελλήνιας Εταιρείας Γηριατρικής, στις 18.00 από τον Ομότιμο καθηγητή ακτινοθεραπευτικής-ογκολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτριο Καρδαμάκη με θέμα "ηλικιακή προκατάληψη - σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο".

Επίσης το σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου 2025 στο χώρο της Ιχθυόσκαλας θα λειτουργήσει έκθεση ζωγραφικής με έργα μελών της Εταιρείας Γηριατρικής και Γεροντολογίας, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κι άλλα ενδιαφέροντα όπως το Σάββατο 11/10 στις 10.30 το πρωί που θα γίνει πέρασμα της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, επίσκεψη και ξενάγηση στην αξιόλογη έκθεση φωτογραφίας του Ρόμπερτ Μακ Κέιμπ στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας την Τετάρτη 8/10 στις 5 το απόγευμα, κ.α.