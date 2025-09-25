ΠΔΕ: Επιστολή Τάκη Παπαδόπουλου στον Υπουργό Ανάπτυξης για ενίσχυση επιχειρήσεων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Τάκης Παπαδόπουλος, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή, αναφέρει τα εξής: "Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνει την άμεση ενεργοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος, το οποίο έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στο παρελθόν και μπορεί να επικαιροποιηθεί, όσον αφορά τις πληγείσες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της περιοχής μας:

1. Κρίσιμη προτεραιότητα είναι η άμεση οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών ώστε να δρομολογηθεί ο μηχανισμός κρατικής αρωγής και οι πληγέντες να μπορούν να έχουν μια πρώτη κρατική στήριξη, άμεσα και πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

2. Άμεση οικονομική βοήθεια σε όλες τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις για την επόμενη δύσκολη μέρα που μέσα από τα αποκαΐδια θα προσπαθήσουν να ξανά στήσουν την επιχείρησή τους, να δημιουργήσουν ξανά ένα ζωντανό κύτταρο οικονομίας και ανάπτυξης. Η βοήθεια αυτή να είναι:

2.1. Κίνητρα μέσω του Επενδυτικού Νόμου (Καθεστώς περιοχών ειδικής ενίσχυσης -πυρόπληκτων επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας) με αυξημένες επιδοτήσεις πάνω από το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, με άμεσες διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατία.

2.2. Άμεση απόφαση διετούς αναστολής απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ Ασφαλιστικές εισφορές, κα) έως ότου οι επιχειρήσεις αυτές επαναλειτουργήσουν. 2.3. Σύσταση σε όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα για διετή αναστολή απαιτήσεων εξυπηρέτησης των δανείων και λοιπών απαιτήσεων των πυρόπληκτων επιχειρήσεων.

2.4. Δημιουργία ειδικού προϊόντος που να διατίθεται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα για παροχή άτοκου κεφαλαίου εκκίνησης πυρόπληκτων επιχειρήσεων, με χρηματοδότηση από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και με συγχρηματοδότηση από Ειδικό Ταμείο της ΕΕ. 2.5. Ειδικό πρόγραμμα διετούς διάρκειας με επιδότηση διατήρησης των θέσεων εργασίας στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις.

3. Να προστεθούν στους ωφελούμενους του «Εξοικονομώ 2025», για τους οποίους προβλέπονται αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων (80% - 100%) οι πληγέντες από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025 στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που θα οριοθετηθούν ως πυρόπληκτες.

4. Να παρασχεθεί αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληγέντων από τις πυρκαγιές, για έξι μήνες. Η αναστολή να αφορά στοχευμένα τις επιχειρήσεις που είναι πληγείσες και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους. Ειδικότερα, η αναστολή να καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, να αναστέλλονται και οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναστολή να αφορά τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής".